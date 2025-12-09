TERUGLEZEN: Oud-Eredivisiespelers Hancko en Sørloth doen PSV pijn

PSV kan vanavond tegen Atlético Madrid een grote stap richting de volgende ronde van de Champions League zetten. Rekenen de mannen van Peter Bosz in het eigen Philips Stadion af met het elftal van Diego Simeone, dan lijkt een plek in de tussenronde nagenoeg zeker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Atlético Madrid.

LIVE Champions League: PSV - Atlético Madrid Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - AFGELOPEN Het is afgelopen in het Philips Stadion. PSV gaat met 2-3 onderuit tegen Atlético. 90+5' - Corner PSV Corner voor PSV en Kovar gaat mee naar voren. Uit de corner schiet Mauro Júnior via iemand van Atlético naast. 90+3' - Pepi naast Pepi met een schotje, maar naast. 🟨 90+2' - Gele kaart Atlético Gemene overtreding van Ruggeri op Man, die daarvoor geel krijgt. 90' - Vijf minuten extra tijd Minimaal vijf minuten extra tijd. 90' - Obispo verzuimt gelijkmaker te maken Wat een misser van Obispo. De verdediger heeft DÉ kans op de gelijkmaker, maar hij presteert het om die bal naast te schuiven. Hij had zich hier onsterfelijk kunnen maken bij PSV. 🔄 89' - Wissel bij Atlético Defensieve wissel bij Atlético: Le Normand komt in de ploeg voor Simeone. ⚽ 85' - GOAL PSV BREAKING PSV leeft weer, want daar is Ricardo Pepi met de aansluitingstreffer. Hij tikt op aangeven van Perisic de 2-3 achter Oblak. 83' - Pepi weer met de mogelijkheid Pepi ontsnapt wederom, maar Atlético verdedigt goed. 82' - Pepi met dé kans Een opgelegde kans voor Pepi, maar hij schiet over. Vervolgens gaat de vlag de lucht in voor buitenspel. 🔄 81' - Wissel bij PSV Perisic komt in de ploeg voor Driouech. 🔄 76' - Dubbele wissel Atlético Sørloth en Koke verlaten het veld bij Atlético en worden vervangen door Griezmann en Almada 🔄 73' Wissel bij PSV Pepi komt in de ploeg voor Til. 73' - Driouech met de kans op de aansluiting Het is niet de avond van Driouech. De buitenspeler heeft hier de kans op de aansluiting, maar besluit nog een extra beweging naar binnen te maken, waardoor zijn schot vervolgens gekraakt kan worden. 72' - Mogelijkheid PSV loopt op niets uit Daar is PSV weer, maar de voorzet van Driouech bereikt Saibari niet en Oblak kan pakken. Laad meer