Live voetbal

TERUGLEZEN: Oud-Eredivisiespelers Hancko en Sørloth doen PSV pijn

Ricardo Pepi en David Hancko Champions League PSV Atlético Madrid
Foto: © Imago / Realtimes
9 reacties
Redactie FCUpdate
9 december 2025, 22:43   Bijgewerkt: 22:59

PSV kan vanavond tegen Atlético Madrid een grote stap richting de volgende ronde van de Champions League zetten. Rekenen de mannen van Peter Bosz in het eigen Philips Stadion af met het elftal van Diego Simeone, dan lijkt een plek in de tussenronde nagenoeg zeker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Atlético Madrid.

LIVE Champions League: PSV - Atlético Madrid

Sorteer op:

21m geleden

22:54

90+5' - AFGELOPEN

Het is afgelopen in het Philips Stadion. PSV gaat met 2-3 onderuit tegen Atlético.

22m geleden

22:53

90+5' - Corner PSV

Corner voor PSV en Kovar gaat mee naar voren. Uit de corner schiet Mauro Júnior via iemand van Atlético naast.

24m geleden

22:51

90+3' - Pepi naast

Pepi met een schotje, maar naast.

24m geleden

22:50

🟨 90+2' - Gele kaart Atlético

Gemene overtreding van Ruggeri op Man, die daarvoor geel krijgt.

26m geleden

22:48

90' - Vijf minuten extra tijd

Minimaal vijf minuten extra tijd.

26m geleden

22:48

90' - Obispo verzuimt gelijkmaker te maken

Wat een misser van Obispo. De verdediger heeft DÉ kans op de gelijkmaker, maar hij presteert het om die bal naast te schuiven. Hij had zich hier onsterfelijk kunnen maken bij PSV. 

27m geleden

22:47

🔄 89' - Wissel bij Atlético

Defensieve wissel bij Atlético: Le Normand komt in de ploeg voor Simeone.

32m geleden

22:43

⚽ 85' - GOAL PSV

PSV leeft weer, want daar is Ricardo Pepi met de aansluitingstreffer. Hij tikt op aangeven van Perisic de 2-3 achter Oblak.

33m geleden

22:41

83' - Pepi weer met de mogelijkheid

Pepi ontsnapt wederom, maar Atlético verdedigt goed.

34m geleden

22:40

82' - Pepi met dé kans

Een opgelegde kans voor Pepi, maar hij schiet over. Vervolgens gaat de vlag de lucht in voor buitenspel.

35m geleden

22:39

🔄 81' - Wissel bij PSV

Perisic komt in de ploeg voor Driouech.

40m geleden

22:34

🔄 76' - Dubbele wissel Atlético

Sørloth en Koke verlaten het veld bij Atlético en worden vervangen door Griezmann en Almada

43m geleden

22:31

🔄 73' Wissel bij PSV

Pepi komt in de ploeg voor Til.

43m geleden

22:31

73' - Driouech met de kans op de aansluiting

Het is niet de avond van Driouech. De buitenspeler heeft hier de kans op de aansluiting, maar besluit nog een extra beweging naar binnen te maken, waardoor zijn schot vervolgens gekraakt kan worden.

45m geleden

22:30

72' - Mogelijkheid PSV loopt op niets uit

Daar is PSV weer, maar de voorzet van Driouech bereikt Saibari niet en Oblak kan pakken. 

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Carragher slaat harde toon aan tegen Salah: 'Een schande wat hij heeft gedaan'

Carragher slaat harde toon aan tegen Salah: 'Een schande wat hij heeft gedaan'

  • Gisteren, 22:18
  • Gisteren, 22:18
Cody Gakpo van Liverpool

Cody Gakpo loopt blessure op en is weken uitgeschakeld bij Liverpool

  • Gisteren, 20:58
  • Gisteren, 20:58
Arne Slot en Mohamed Salah

Slot is compleet verrast door tirade van Salah: 'Hij was heel respectvol naar mijn staf'

  • Gisteren, 20:38
  • Gisteren, 20:38
18 9 reacties
Reageren
9 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
230 Reacties
23 Dagen lid
559 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Los van het resultaat, Hancko laat weer zien waarom PSV altijd met veel plezier tegen hem speelt.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
850 Reacties
1.170 Dagen lid
4.557 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG dat laat hij zeker zien

0laf
1.011 Reacties
1.170 Dagen lid
5.415 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Karma?

21
524 Reacties
33 Dagen lid
1.335 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG haha!

Vriendje Stokvis
1.626 Reacties
446 Dagen lid
8.498 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou daar heb je een punt. PSV heeft zeker plezier van Hancko. Ze zijn heel blij met hem.

21
524 Reacties
33 Dagen lid
1.335 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als neutrale kijker een heerlijke avond. Ook mooi om te zien dat het uitvak bij Inter-Liverpool achter Arne Slot staat.

Willemklein1950
168 Reacties
650 Dagen lid
1.099 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Psv speelt gewoon een prima pot ongeacht het resultaat. Mvg Willem Klein

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
850 Reacties
1.170 Dagen lid
4.557 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zometeen komt het voorspelbare 'gratis geld' verhaaltje weer.

Vrij Dag
302 Reacties
569 Dagen lid
410 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waardeloos. Driouch had gewoon moeten scoren.Psv niet minder. Obispo zo vaak geshreven, waardeloze speler

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
230 Reacties
23 Dagen lid
559 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Los van het resultaat, Hancko laat weer zien waarom PSV altijd met veel plezier tegen hem speelt.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
850 Reacties
1.170 Dagen lid
4.557 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG dat laat hij zeker zien

0laf
1.011 Reacties
1.170 Dagen lid
5.415 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Karma?

21
524 Reacties
33 Dagen lid
1.335 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG haha!

Vriendje Stokvis
1.626 Reacties
446 Dagen lid
8.498 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou daar heb je een punt. PSV heeft zeker plezier van Hancko. Ze zijn heel blij met hem.

21
524 Reacties
33 Dagen lid
1.335 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als neutrale kijker een heerlijke avond. Ook mooi om te zien dat het uitvak bij Inter-Liverpool achter Arne Slot staat.

Willemklein1950
168 Reacties
650 Dagen lid
1.099 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Psv speelt gewoon een prima pot ongeacht het resultaat. Mvg Willem Klein

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
850 Reacties
1.170 Dagen lid
4.557 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zometeen komt het voorspelbare 'gratis geld' verhaaltje weer.

Vrij Dag
302 Reacties
569 Dagen lid
410 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waardeloos. Driouch had gewoon moeten scoren.Psv niet minder. Obispo zo vaak geshreven, waardeloze speler

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
Frankfurt
5
-7
4
30
København
5
-7
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
5
-6
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel