Ronald Koeman zal na het WK 2026 stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal, zo verwachten Willy en René van de Kerkhof. De PSV-iconen denken dat Koeman na het WK meer tijd wil besteden aan zijn zieke partner Bartina, zo stellen ze in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Koeman heeft een contract dat doorloopt tot en met het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De bondscoach zelf wil niets kwijt over zijn toekomst, maar de gebroeders Van de Kerkhof zijn stellig: “Die gaat hoe dan ook na het WK stoppen”, zeggen ze volmondig.

De gezondheid van zijn vrouw Bartina speelt volgens de PSV-iconen een belangrijke rol bij zijn beslissing. “Ronalds vrouw is helaas ziek en ik denk dat hij na het WK meer tijd aan haar gaat besteden”, aldus Willy van de Kerkhof. Vorig jaar werd (opnieuw) borstkanker geconstateerd bij Bartina Koeman.

Koeman kreeg in 2010 voor het eerst met kanker te maken. Na een operatie, chemotherapie en bestraling verdween de ziekte. In 2018 waren er uitzaaiingen in de wervelkolom, maar na nieuwe chemokuren bleef de kanker weg, totdat ze vorig jaar opnieuw werd getroffen. Inmiddels is de ziekte chronisch.