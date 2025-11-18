Hans Kraay junior vindt dat , de directeur topvoetbal van de KNVB, spoedig in gesprek moet met bondscoach Ronald Koeman. Volgens Kraay is het belangrijk om snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst van Koeman, al is ESPN-collega Pascal Kamperman het daar niet volledig mee eens.

Op de persconferentie van zondag werd Koeman gevraagd naar zijn toekomst. "Ik heb mij voorgenomen hier geen woord meer aan te spenderen", zei Koeman toen Valentijn Driessen hem hiernaar vroeg. "Waarom zou ik er iedere keer mee geconfronteerd worden, als ik nu zeg dat ik er nooit meer op inga tot na het WK? Dat is voldoende, toch?" De bondscoach benadrukte dat hij openstaat voor overleg met de voetbalbond wanneer dat nodig is: "Ze weten mij te vinden. We hebben goed contact, spreken dagelijks met elkaar en ik sta open voor een gesprek. Ik zeg niet bij voorbaat nee.”

Artikel gaat verder onder video

Kraay junior vindt het belangrijk dat het gesprek niet te lang wordt uitgesteld. “Koeman wilde er niks over zeggen, maar hij zei er toch wel wat over. Hij heeft het wel naar zijn zin. Hij wil misschien wel door”, zei de analist maandagavond bij ESPN. “En als je dan ook hoort dat ze elkaar zo ontzettend vaak treffen, Nigel de Jong en Koeman… Dan moet Nigel de Jong maar een hele grote technische directeur zijn. Nigel de Jong bepaalt wanneer hij met Koeman praat en over welke termijn.”

“Als Nigel de Jong dit hoort, dan moet je toch gewoon volgende week een keer koffiedrinken. Zo van: ‘Ronald, dit is jouw laatste klus. Voor ons is het gewoon duidelijk: jij doet het WK en daarna willen we een frisse start.’ Of: ‘Zullen we in gesprek gaan, ondanks het feit dat je thuis problemen hebt die misschien de boel kunnen verstoren? Zullen we na het WK koffie drinken om dan te kijken of we met elkaar verder willen?’”, stelde de oud-voetballer voor.

'Nigel de Jong moet een beslissing nemen'

“Maar hij moet wel een beslissing nemen. Hij kan nu zeggen: ‘Jij doet het tot het WK.’ Of: ‘Wij nemen iemand anders mee naar het WK’”, weet Kraay, die ‘merkt dat Koeman wel genegen is om te praten’. Volgens Kamperman hoeft dat echter niet direct te gebeuren. “Ik ben ook tot heel veel dingen genegen, maar dan komen ze ook niet gelijk morgen al op de stoep praten. Ik bedoel: de KNVB kan toch nog even rustig wachten? En ze willen denk ik de situatie voorkomen zoals met het vrouwenelftal is geweest, dat je al te vroeg een beslissing neemt. Het is nog ruim een half jaar tot het WK. Dat kan over twee maanden ook nog gewoon rustig worden besproken.”

“Dat kan”, beaamde Kraay. Maar Nigel de Jong moet wel beslissingen durven te nemen. En als je dit nu hoort van Koeman — Koeman wil het wel — nou, ga zitten en geef Koeman duidelijkheid over hoe jij erover denkt. En hoe Koeman erover denkt, dat weten we.”