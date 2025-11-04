Theo Janssen vindt dat Ronald Koeman er snel voor moet zorgen dat voor het Nederlands elftal kiest. Bekend is dat de middenvelder van Feyenoord ook over de Italiaanse nationaliteit beschikt en daardoor ook voor de ploeg van Gennaro Gattuso kan kiezen.

“Daar moeten we snel mee zijn”, is het advies dat Janssen in het programma Rondo geeft aan de bondscoach van het Nederlands elftal: “Wat een goede speler is die Valente! Als je ziet hoe hij zich ontwikkelt, wat voor stappen hij maakt en hoe belangrijk hij nu al is bij Feyenoord..."

Artikel gaat verder onder video

De speelstijl van de van FC Groningen overgekomen voetballer spreekt Janssen enorm aan: "Hij heeft eigenlijk alles wat je wilt van een middenvelder. Zijn manier van spelen is altijd naar voren gericht. Hij draait makkelijk open. Hij is dynamisch, hij kan meters maken, vuile meters maken. Er zit ook bepaald gif in bij de jongen."

Als Janssen in de positie van Koeman zou staan, had hij het wel geweten. Hij zou Valente snel uitnodigen om zich te melden tussen de internationals in Zeist: “Ik denk dat deze jongen alle voorwaarden heeft om snel naar het Nederlands elftal te gaan. Hij heeft een beetje de stijl van Rui Costa. Het is echt een mooie voetballer.”

Ook Sneijder geniet

Ook Wesley Sneijder is lovend: "Hij bewaart ook alle rust. Dan wordt hij ingespeeld tussen twee, drie man, het maakt hem echt niet uit. Hij denkt: kom maar hier met die bal, geef mij hem maar. Hij laat het echt zien, daar hou ik van.