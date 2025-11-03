Live voetbal

Mühren heeft boodschap voor Koeman: 'Veerman hoort in Oranje, Valente komt er razendsnel aan'

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 november 2025, 14:32

Arnold Mühren vindt dat Ronald Koeman Joey Veerman weer moet opnemen in het Nederlands elftal, zo stelt hij in De Telegraaf. Ook Luciano Valente moet volgens de oud-international een oproep en speeltijd krijgen om hem uit handen van Italië te houden.

Veerman was afgelopen weekend belangrijk voor PSV in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Met twee assists had de middenvelder een groot aandeel in de 5-2 zege op de Limburgers en Mühren neemt hem op in zijn elftal van de week. "Hij is een van de weinige spelers in Nederland die diepte zoekt en vindt", schrijft de 23-voudig international.

Veerman moet terugkeren in Oranje

Artikel gaat verder onder video

Volgens Mühren is Veerman enorm balvast en is bijna alles wat hij doet nuttig. "Hij kiest nooit de makkelijkste oplossing. Toch zijn zijn passes altijd op maat en kan hij ook een geweldige steekbal geven, ook als er maar een piepklein gaatje is", looft de voormalig middenvelder. "Hij hoort gewoon in Oranje." Veerman speelde tot dusver zestien interlands, waarin hij eenmaal scoorde. Sinds het Europees kampioenschap van 2024 werd hij niet meer opgeroepen door Koeman. De bondscoach gaf onlangs nog aan dat hij een wedstrijd als PSV - PEC Zwolle niet als referentie ziet voor Oranje.

Valente boekt razendsnelle vooruitgang

Naast Veerman zou Mühren het ook verstandig vinden als Koeman niet te lang wacht Valente op te roepen en minuten te laten maken. "Dan blijft hij behouden voor het Nederlands voetbal", stelt hij. Met een Italiaanse vader komt de middenvelder van Feyenoord namelijk ook in aanmerking om voor dat land uit te komen. "Op dit moment speelt hij nog niet op Nederlands elftal-niveau. Maar hij komt er wel razendsnel aan. Veel spelers hadden last van Kuip-vrees. Maar het is alsof hij er al jaren speelt. Valente kan geweldig in de kleine ruimte spelen."

