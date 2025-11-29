Live voetbal 4

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz kiest voor Driouech als vervanger van Perisic

Peter Bosz
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
29 november 2025, 12:00

PSV vervolgt de competitie zondagmiddag om 12.15 uur in eigen huis tegen FC Volendam. De ploeg van Peter Bosz wil de indrukwekkende reeks graag een goed vervolg geven tegen de gepromoveerde Palingboeren, maar zal het zonder sterkhouder Ivan Perisic moeten doen. Wie de Kroaat gaat vervangen tegen FC Volendam? De vermoedelijke opstelling lees je in dit artikel.

Midweeks werkte PSV een indrukwekkende uitwedstrijd tegen Liverpool af. Op Anfield wonnen de Eindhovenaren met liefst 1-4 van de kampioen van de Premier League. Toch was er één grote smet op de avond: het uitvallen van Perisic. De Kroatische aanvaller greep naar zijn bil en ligt er naar verluidt enkele weken uit.

Of Bosz het noodzakelijk acht om tegen FC Volendam te gaan rouleren? Daar lijkt het niet op, zo liet de oefenmeester doorschemeren op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Volendammers. "Je moet het fysiek allemaal aankunnen om twee wedstrijden per week te spelen, maar het is ook belangrijk om er in je hoofd mee om te gaan. Ik heb niks aan spelers die het niet kunnen opbrengen tegen FC Volendam", aldus Bosz.

In het eigen Philips Stadion zal de trainer naar alle waarschijnlijkheid dus starten met eerste doelman Matej Kovar. De achterhoede zal net als de voorbije weken gevormd worden door Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski en Anass Salah-Eddine. Op het middenveld lijken er ook geen wijzigingen te verwachten. Wat inhoudt dat Mauro Júnior, Joey Veerman en Ismaël Saibari het motorblok van PSV zullen vormen.

Driouech vervangt geblesseerde Perisic

Voorin zal Bosz wel moeten wijzigingen, aangezien Perisic dus geblesseerd is. Wie zijn vervanger wordt, daar wilde de coach zich op de persconferentie nog niet over uitlaten. "Ik heb meerdere opties. Ik heb het in het verleden weleens met Ricardo Pepi op die positie geprobeerd", aldus Bosz. Wel lijkt het voor de hand te liggen dat Couhaib Driouech, woensdagavond in de Champions League tweemaal trefzeker als invaller, de voorkeur gaat krijgen. Dennis Man is waarschijnlijk de rechtsbuiten, terwijl Guus Til andermaal de spitspositie in gaat vullen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Driouech.

