Union Berlin was zaterdagmiddag niet gediend van een post op X over de nieuwe interim-trainer Marie-Louise Eta. De Bundesliga-club haalde uit naar het account The Touchline, dat in koeienletters schreef over een ‘vreselijk debuut’ van Eta.

Zaterdagmiddag kende Eta een teleurstellend debuut. De eerste vrouwelijke hoofdtrainer in een Europese topcompetitie zag Union met 1-2 verliezen van degradatiekandidaat VfL Wolfsburg.

Toen Union op een 0-2 achterstand kwam, schreef het account The Touchline in hoofdletters en talloze uitroeptekens: "Marie Louise Eta kent een vreselijk debuut als Union Berlin-trainer!"

Union Berlin reageert: "Houd alsjeblieft je bek." De club noemt The Touchline bovendien 'een loser'. The Touchline is een populair voetbalaccount met 1,5 miljoen volgers en wordt gerund door Nederlanders.

Door het verlies moet Union Berlin in de laatste vier speelrondes nog alle zeilen bijzetten om degradatie af te wenden: de voorsprong op nummer zestien FC St. Pauli bedraagt op dit moment zes punten.