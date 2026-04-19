Union Berlin haalt keihard uit naar Nederlander na kritiek op vrouwelijke hoofdtrainer

19 april 2026, 09:38   Bijgewerkt: 10:16
Marie-Louise Eta
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Union Berlin was zaterdagmiddag niet gediend van een post op X over de nieuwe interim-trainer Marie-Louise Eta. De Bundesliga-club haalde uit naar het account The Touchline, dat in koeienletters schreef over een ‘vreselijk debuut’ van Eta.

Zaterdagmiddag kende Eta een teleurstellend debuut. De eerste vrouwelijke hoofdtrainer in een Europese topcompetitie zag Union met 1-2 verliezen van degradatiekandidaat VfL Wolfsburg.

Toen Union op een 0-2 achterstand kwam, schreef het account The Touchline in hoofdletters en talloze uitroeptekens: "Marie Louise Eta kent een vreselijk debuut als Union Berlin-trainer!"

Union Berlin reageert: "Houd alsjeblieft je bek." De club noemt The Touchline bovendien 'een loser'. The Touchline is een populair voetbalaccount met 1,5 miljoen volgers en wordt gerund door Nederlanders.

Door het verlies moet Union Berlin in de laatste vier speelrondes nog alle zeilen bijzetten om degradatie af te wenden: de voorsprong op nummer zestien FC St. Pauli bedraagt op dit moment zes punten.

Union Berlin - Wolfsburg

1. FC Union Berlin
1 - 2
VfL Wolfsburg
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2025/2026

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
9
Augsburg
30
-16
36
10
Mainz 05
29
-9
33
11
Union Berlin
30
-18
32
12
Köln
30
-7
31
13
Hamburg
30
-15
31

