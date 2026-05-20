Toussaint reageert op Heracles-ontslag: 'Ik vind het onrechtvaardig'

Rob Toussaint is zwaar teleurgesteld over zijn ontslag als algemeen directeur bij Heracles Almelo, dat maandag officieel werd aangekondigd. De bestuurder moest na een dienstverband van achttien jaar vertrekken op basis van een kritisch rapport, maar stelt in zijn podcast De Bestuurskamer dat hij het besluit onrechtvaardig vindt.

De hekkensluiter van het afgelopen seizoen greep hard in na een teleurstellend voetbaljaar waarin slechts negentien punten werden gepakt. Op advies van externe onderzoekers Eric Gudde en Berend Rubingh besloot de Raad van Commissarissen om de directie te herstructureren. In de podcast De Bestuurskamer reageert de oud-directeur voor het eerst op de breuk. "Natuurlijk ben ik boos, verdrietig en teleurgesteld", aldus de weggestuurde beleidsbepaler. "Maar mijn tijd hier is te mooi geweest om daar nu op af te geven", voegt hij daaraan toe, waarmee hij benadrukt de club geen trap na te willen geven.

Hoewel de uitkomst hard aankwam, zag de bestuurder de bui al enigszins hangen. Een gepland overleg werd onlangs uitgesteld, wat bij hem de alarmbellen deed rinkelen. "We zouden vorige week maandag bij elkaar gaan zitten, maar dat werd doorgeschoven na afloop van de competitie", legt hij uit in de podcast met collega-directeuren. "Toen voelde ik eigenlijk al wel iets. Maar ik had niet verwacht dat het zó zou lopen", klinkt het. Hij noemt de gang van zaken klote en onrechtvaardig, al erkent hij wel dat de Almeloërs een dramatisch jaar achter de rug hebben. Toch kijkt hij met trots terug op wat er is opgebouwd: "Ik heb hier een heel mooie tijd gehad. We hebben samen prachtige dingen gerealiseerd. Ik denk dat we nog steeds een voorbeeld zijn voor heel veel clubs."

Het vertrek van het directielid zorgt ondertussen voor onbegrip bij de achterban van de degradant. Verschillende supportersgroepen spreken van frustratie en verbazing over de gang van zaken. Zij snappen niet waarom financieel directeur Remon Enting juist naar voren is geschoven. Enting is na het ontslag aangesteld als algemeen directeur ad interim en krijgt daarmee de dagelijkse leiding in handen. Volgens de fans is de kersverse interim-directeur echter net zo verantwoordelijk voor de sportieve neergang als de vertrokken algemeen directeur.