Memphis krijgt glashelder advies: 'Dan komt hij echt wel weer in beeld bij Oranje'

Rafael van der Vaart komt met een duidelijk advies voor , die door Xavi Hernández buiten de selectie van het Nederlands elftal werd gehouden. Volgens Van der Vaart zou de topscorer aller tijden van Oranje er verstandig aan doen om weer in Nederland te komen voetballen, bijvoorbeeld bij zijn vroegere werkgever PSV.

Tijdens de voorbeschouwing op Nederland - Duitsland bij de NOS krijgt Van der Vaart de vraag of hij denkt dat het 'klaar is' voor Memphis bij Oranje. "Nee", reageert de oud-international. "Maar weet je wat het is: ik zou wel teruggaan naar Nederland, bijvoorbeeld. Hoe je het ook wendt of keert: niemand krijgt het mee, we weten niet hoe sterk het is", zegt Van der Vaart over Memphis' huidige club, het Braziliaanse Corinthians.

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"Dan zeggen mensen: dat heb je in Saudi-Arabië ook. Dat klopt ook, maar ja, daar gaat iedereen heen tegenwoordig, voor het geld", vervolgt Van der Vaart. "Ik zou lekker gewoon elke week gaan spelen, bijvoorbeeld bij PSV. Dan komt hij echt wel weer in beeld, hoor. Daar ben ik van overtuigd."

Ronald de Boer is sceptischer: "Ik denk dat het klaar is. Maar hij mag het tegendeel bewijzen." Van der Vaart stipt daarna aan dat Memphis in ieder geval een 'mooier afscheid' bij Oranje krijgt. "Ja, hij verdient zeker een mooi afscheid", beaamt De Boer. "De topscorer van Nederland, die verdient heel veel respect."