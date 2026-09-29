Johan Derksen heeft in Vandaag Inside stevig uitgehaald naar het nieuwe programma van Wilfred Genee. De presentator komt binnenkort met Vier Linkerhanden op SBS6, maar Derksen is allerminst enthousiast over de gastenlijst van de klusshow.

Derksen zag eerder met belangstelling hoe Genee Mi Dushi: Wat is dan liefde? presenteerde, maar vindt dat de zender met Vier Linkerhanden een verkeerde keuze maakt wat betreft de deelnemers. "Hij heeft zijn programma gehad, het liefdesprogramma, dat zag er prachtig uit. Die aflevering met die twee advocaten was top. De andere uitzendingen was ik niet in geïnteresseerd, want dat waren mensen die lopend op tv zijn."

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Derksen doelt daarmee op de kandidaten die vrijwel dagelijks op televisie verschijnen. Ook bij Vier Linkerhanden ziet hij volgens eigen zeggen te veel bekende gezichten terug. "Nu las ik vanochtend in de krant de kandidaten voor de nieuwe klusshow. De eerste is Jesse Klaver, dat is leuk en verrassend, de andere namen die er komen, die zien we dagelijks op tv. Ik vind het een hele slechte keus."

Met Vier Linkerhanden gaat Genee opnieuw aan de slag met een programma buiten de vertrouwde setting van Vandaag Inside. De klusshow moet in november op de zender verschijnen.