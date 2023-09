Kwetsbare Koeman krijgt gelijk met royale zege op Griekenland met Oranje

Het Nederlands elftal heeft een even royale als belangrijke overwinning geboekt op Griekenland. In een verrassende 3-4-3-formatie had de formatie van Ronald Koeman donderdagavond aan een helft genoeg in het Philips Stadion om afstand te nemen van de belangrijkste concurrent in de EK-kwalificatiereeks (3-0). Voormalig PSV'ers Denzel Dumfries, Xavi Simons en Cody Gakpo vervulden de hoofdrol in Eindhoven.

Na de ontluisterende nederlaag in maart tegen Frankrijk (0-4) lijkt Nederland te moeten strijden om de tweede plaats in Poule B. De derde groepswedstrijd tegen concurrent Griekenland was daarvoor van groot belang. Koeman kwam met een nieuw systeem ook enkele verrassende keuzes: zo startte Daley Blind in de achterhoede en was er op het middenveld plaats voor Marten de Roon. De speler van Atalanta kende niet bepaald een gelukkige beginfase. Terwijl de hoge druk van de Grieken voor de nodige spelers geen probleem was, werd de 32-jarige Zwijndrechter wel enkele malen van de bal gezet. Grieks gevaar leverde dit echter niet op. De dominante Nederlanders kregen ondertussen een paar kleine kansen, maar Odysseas Vlachodimos hoefde nog niet reddend op te treden.

Artikel gaat verder onder video

De eerste poging die tussen de palen kwam was juist van De Roon. Nadat uitblinker Denzel Dumfries een corner met het hoofd teruglegde, stond de middenvelder op de juiste plaats om zijn eerste doelpunt in een Oranje-shirt binnen te schieten. Vervolgens liet het Nederlands elftal de bal meer aan de Grieken, maar met gretige onderscheppingen en snelle omschakelingen bleef de dreiging ook van de thuisploeg komen. Een verraderlijk schot van Xavi Simons was niet genoeg om de voorsprong te verdubbelen, maar hij had even later wel een groot aandeel in de 2-0 van Cody Gakpo. Na een combinatie tussen Dumfries en de 20-jarige aanvaller werd het spel verlegd naar de zwakkere rechterzijde van de Zuid-Europeanen, waar Gakpo alle tijd had om de bal eenvoudig binnen te schieten.

Lees ook: Van der Vaart staat op voor Oranje-ster: ‘De kwaliteit druipt ervan af!’

Daarmee was de Nederlandse scoringsdrang nog niet gestild. Wout Weghorst was na meer dan een halfjaar zonder treffer gebrand op een doelpunt. Kort voor rust gunde Dumfries hem een niet te missen kopkans, waarmee de back zijn 'hattrick' aan assists voltooide. Aan de andere kant moest Mark Flekken eenmaal in actie komen na een verrassende vrije trap, maar het Piratenschip had de nodige moeite om het balbezit om te zetten in dreiging. Na rust kwamen de Grieken iets meer aan aanvallen toe. Gevaarlijke momenten, zoals een voorzet richting het hoofd van de inlopende Giorgos Masouras, werden door de Nederlandse verdediging echter ogenschijnlijk eenvoudig verwerkt.

Ondertussen had het elftal van Koeman na de tweede helft een versnelling teruggeschakeld. Spelers als Simons en de ingevallen Noa Lang lieten sterke acties zien en het Nederlands elftal bleef sterk druk zetten, maar veel kansen leverde dit niet meer op. Debutant Tijjani Reijnders kreeg nog een kleine kans, maar zijn poging kon eenvoudig worden gepakt. Oranje pakt zo eenvoudig drie punten en zet in dit vroege stadium reeds een grote stap naar EK-kwalificatie.