Analisten eensgezind over Oranje: 'Hij is de grote winnaar van dit systeem'

Denzel Dumfries is een van de spelers die het meeste baat heeft bij ‘nieuwe’ systeem van het Nederlands elftal. De rechtsback gaf in de eerste helft tegen Griekenland twee assists en was de uitblinker in de formatie met drie centrale verdedigers en twee wingbacks.

“Hij is de grote winnaar van dit systeem”, vond Pierre van Hooijdonk bij de NOS over Dumfries. “Als rechtsback vind ik hem minder dan als wingback. De eerste assists krijgt hij formeel niet op zijn naam, maar die geven we hem wel. De tweede assists is een geweldig balletje op Gakpo. Hij schiet nog op de paal, geeft een subtiele voorzet”, kwam de voormalig aanvaller superlatieven tekort voor het optreden van de rechtsachter van Internazionale.

Collega-analist Rafael van der Vaart kon zich vinden in de analyse van Van Hooijdonk, maar zag dat er bij de ‘subtiele voorzet’ vooral ook een flinke doses geluk zat. “Als dit lukt, dan gaan wij vanavond naar het casino”, glimlachte hij over Dumfries, die de bal verkeerd raakte, maar de bal wel functioneel bij Wout Weghorst kreeg. “Dan lukt ook alles. (…) Oranje is goed beginnen, ze hebben er zin in. Ze maken hele mooie goals, een prima eerste helft. Iedereen zit er lekker in.”