‘Oranje-international wil graag naar Manchester United, aanblijven Ten Hag van belang’

heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Manchester United, schrijft La Gazzetta dello Sport. De toekomst van Erik ten Hag bij de Engelse topclub zou een doorslaggevende factor kunnen zijn in de transfer.

Dumfries heeft bij Internazionale nog een contract tot de zomer van 2025 en is momenteel in onderhandeling over een verlenging van die verbintenis. Volgens de roze sportkrant zou de Nederlander aanvankelijk een jaarsalaris van vijf miljoen euro hebben geëist, waar de Milanezen niet mee akkoord wilden gaan. Inmiddels zou hij al water bij de wijn hebben gedaan, maar tot een deal is het nog niet gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de contractonderhandelingen nog lopen, denkt Inter alvast na over een vertrek van de vleugelverdediger. Wanneer Dumfries geen nieuwe verbintenis tekent, zullen de Italianen deze zomer tot verkoop over moeten gaan om nog een bedrag voor hem te ontvangen. Volgens de krant zou Inter een bedrag van 25 tot dertig miljoen euro verlangen voor de Nederlander.

Hoewel Dumfries in de belangstelling zou staan van verschillende clubs uit de Premier League, staat de verdediger zelf niet open voor een stap naar de Engelse middenmoot. Als hij gaat, wil hij graag naar Manchester United. De Italiaanse krant schrijft dat de kans op een overstap naar the Red Devils groter is als Ten Hag aanblijft als trainer. De Nederlandse oefenmeester staat flink onder druk in Manchester en er wordt sterk aan zijn toekomst getwijfeld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blijft de kampioensploeg bij elkaar? Drie PSV’ers geven antwoord

PSV is glansrijk kampioen geworden van de Eredivisie. Maar hoe groot is de kans dat de club volgend seizoen nog een vergelijkbare selectie heeft, na dit succes?