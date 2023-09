Van der Vaart staat op voor Oranje-ster: ‘De kwaliteit druipt ervan af!’

Rafael van der Vaart is in de eerste helft van het Nederlands elftal opgestaan na een heerlijke actie van Xavi Simons. De oud-international genoot van een fraaie dribbel van de voormalig PSV’er. Hij vond het zelfs zo mooi, dat hij zelfs opstond om te applaudisseren.

Xavi Simons dribbelde na ruim een half uur langs een aantal Grieken en schoot vervolgens van grote afstand. Zijn poging werd van richting veranderd en trof net geen doel, maar de actie daarvoor was voetballend geweldig. Van der Vaart had er een staande ovatie voor over in de studio. “Xavi Simons. Het is zo heerlijk om naar te kijken. De kwaliteit druipt er vanaf”, kwam de oud-Ajacied superlatieven tekort.

“En dan na zo’n actie ook nog het doel zoekt. Deze actie had een beter lot verdiend, echt een geweldige actie”, vervolgde Van der Vaart, die de oud-PSV’er dingen met links en rechts goede dingen zag doen. “En hij is snel aan de bal.”

Complimenten Weghorst

Het is niet de enige voetballer over wie de analist positief was, ook Denzel Dumfries en Wout Weghorst konden analisten Van der Vaart en Pierre van Hooijdonk wel bekoren. “Weghorst heeft niet alleen een goede goal gemaakt. Hij blijft ook weg, in de spits. Memphis komt altijd in de bal, maar hij blijft ook weg in de spits”, gaf Van Hooijdonk hem een compliment.