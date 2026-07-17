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PSV accepteert miljoenenverlies: miskoop op weg naar Turkije

17 juli 2026, 18:57
Earnest Stewart
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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PSV staat op het punt om Adamo Nagalo te verkopen aan het Turkse Çorum FK, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren telden twee jaar geleden nog zo'n zeven miljoen euro neer om de verdediger uit Burkina Faso aan te trekken, maar nemen na twee teleurstellende seizoenen genoegen met minder dan de helft van dat bedrag om hem weer uit te zwaaien.

De 24-jarige Nagalo werd in de zomer van 2024 door PSV opgepikt in Denemarken, waar hij uitkwam voor FC Nordsjaelland. Door een hardnekkige schouderblessure, die hem maanden kostte, liep zijn debuutseizoen echter uit in een deceptie. Eenmaal hersteld deed trainer Peter Bosz nauwelijks een beroep op Nagalo. In de eerste helft van het afgelopen seizoen, Nagalo's tweede in het Philips Stadion, was de verdediger zelfs geen enkele speelminuut gegund.

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Dat leidde er in de winterstop al toe dat PSV instemde met een verhuur van Nagalo aan het Turkse Konyaspor. Namens die club kwam de verdediger in de tweede seizoenshelft tot 13 officiële optredens. Deze zomer keerde Nagalo terug in Eindhoven, maar werd al snel duidelijk dat zijn toekomst - ondanks een contract tot medio 2029 - elders leek te liggen. Konyaspor leek lange tijd de beste papieren te hebben om hem definitief in te lijven, maar het wordt dus toch een andere Turkse club die er met de Burkinees vandoor gaat.

Inmiddels is PSV eruit met Çorum en heeft de club Nagalo toestemming gegeven om af te reizen naar Turkije, waar hij medisch gekeurd gaat worden. Indien dat geen problemen oplevert, dan maakt de verdediger voor 2,5 tot 3 miljoen euro de overstap, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant. Het 'verlies' dat de club op Nagalo lijdt blijft beperkt, legt de journalist uit: "Die transfersom was boekhoudkundig al voor veertig procent afgeschreven, zodat PSV op de jaarrekening maar een beperkte eenmalige afwaardering hoeft te doen. De club kan een stootje hebben, omdat de winst op Ismael Saibari eerder deze maand gigantisch was en ook Armando Obispo is verkocht (aan het Franse Lens)", schrijft Elfrink.

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Adamo Nagalo

Adamo Nagalo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (22 sep. 2002)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Konyaspor
8
0
2025/2026
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
3
0
2024/2025
PSV
6
0

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