Kodai Sano is duidelijk: 'Of ik met PSV in gesprek ben?'

is klaar voor een volgende stap in zijn carrière, maar staat voorlopig nog onder contract bij NEC. Na een afgeketste transfer naar Duitsland wordt de middenvelder nu in verband gebracht met PSV. De Japanner geeft zelf duidelijkheid over alle hardnekkige geruchten.

Sano (22) heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld bij NEC en lijkt klaar voor een volgende stap. Vorig seizoen wilde onder meer Ajax hem al overnemen, maar de Nijmegenaren hielden de middenvelder aan zijn contract om met hem de sportieve doelstellingen te behalen. Dat pakte uitstekend uit, want NEC eindigde knap als derde in de Eredivisie.

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Deze zomer leek een transfer naar TSG Hoffenheim slechts een kwestie van tijd, maar de deal ketste op het laatste moment af. "Ik was eruit met die club en zou erheen, maar dat is verleden tijd nu. Ik voetbal graag en we richten ons nu met NEC op de Europese wedstrijd in de Champions League. Mijn zaakwaarnemer werkt ondertussen voor mij. Alles ligt open, zo sta ik er zelf ook in", vertelt Sano aan Omroep Gelderland.

PSV?

Naast Hoffenheim wordt ook PSV al geruime tijd in verband gebracht met Sano. Volgens verschillende media hebben de Eindhovenaren nog altijd serieuze belangstelling voor de Japanner. "Er zijn heel veel geruchten. PSV? Nee, ik heb niet gesproken met hen. Nee, ook niet met een club in de Premier League. Maar ik heb nu wel twee jaar voor NEC gespeeld en sta open voor een transfer. Of die er komt? Fifty-fifty", stelt Sano.

Voorlopig lijkt het er dan ook op dat NEC mét Sano de derde voorronde van de Champions League ingaat, en dat is goed nieuws voor trainer Dick Schreuder. Maandag horen de Nijmegenaren om 12.00 uur aan welke tegenstander zij worden gekoppeld voor het miljardenbal.