Loting derde voorronde Champions League: dit staat NEC te wachten

NEC weet maandag wat het te wachten staat in de strijd om Champions League-voetbal. De Nijmegenaren plaatsten zich dankzij de knappe derde plaats in de Eredivisie voor de derde voorronde van het miljardenbal. FCUpdate zet alles rond de loting op een rij.

NEC was afgelopen seizoen de grote verrassing in de Eredivisie. De ploeg van Dick Schreuder eindigde achter PSV en Feyenoord op de derde plaats, waarmee Europees voetbal werd veiliggesteld. De Nijmegenaren stromen in de derde voorronde van het toernooi in en zullen ook nog een play-offronde moeten overleven om het hoofdtoernooi – en daarmee de nodige miljoenen – te bereiken.

Mogelijke tegenstanders van NEC

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NEC gaat maandag om 12.00 uur de koker in en zit als nummer drie van de Eredivisie in het zogenoemde League Path met andere ploegen die geen kampioen zijn geworden. De Nijmegenaren hebben op basis van de clubcoëfficiënt een ongeplaatste status. Daardoor zullen Schreuder en zijn mannen het gaan opnemen tegen een van de geplaatste ploegen. NEC kan tegen de volgende ploegen loten:

Olympique Lyon

FK Bodø/Glimt

Olympiakos Piraeus

Winnaar Fenerbahçe - Górnik Zabrze

Het heenduel van de derde voorronde van de Champions League staat op dinsdag 4 of woensdag 5 augustus op het programma, terwijl de return op dinsdag 11 augustus zal worden gespeeld. Weet NEC de derde voorronde te overleven, zal het in de play-offronde gaan spelen om een plek in de competitiefase. De loting voor de play-offs vindt op maandag 3 augustus plaats. Gaat NEC in de derde voorronde of de play-offronde onderuit, gaat de club de competitiefase van de Europa League in.

Is de loting voor de derde voorronde van de Champions League op tv te zien?

De loting voor de derde voorronde van de Champions League begint maandag om 12.00 uur. In Nederland zijn de uitzendrechten voor het toernooi in handen van Ziggo Sport. De loting zal echter niet op een van de kanalen van de provider te zien zijn. De rechtenhouder maakt wel bekend dat de loting wordt uitgezonden op de website van de UEFA.