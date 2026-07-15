heeft zijn eerste doelpunt voor NEC te pakken. De 28-jarige spits tekende in de oefenwedstrijd tegen het Japanse V-Varen Nagasaki (3-1 zege) voor de 2-0 en kijkt tevreden terug op zijn eerste weken bij zijn nieuwe club. Tijdens het trainingskamp ziet hij het elftal groeien onder trainer Dick Schreuder, terwijl hij daarnaast met veel plezier terugblikt op zijn verrassende rol als analist bij het WK Ontbijt van de NOS.

De aanvaller zag duidelijke progressie ten opzichte van het vorige oefenduel met Anderlecht (3-2 nederlaag). "Ik denk dat het een stuk beter was dan onze vorige wedstrijd. Ik vond de eerste helft goed van ons, leuk om ons goed te zien spelen vanaf de zijkant", vertelt Sierhuis in een interview met verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate. "We hadden de wedstrijd flink onder controle. Alleen hadden we de marge wel wat groter kunnen maken. De tweede helft begon ook goed, alleen uit een opbouwfout krijgen we een goal tegen. Uiteindelijk maken we nog de 3-1, dus ik denk dat het een geslaagde test is en een goed begin van ons trainingskamp."

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Voor Sierhuis was het een bewuste keuze om vroeg in de transferperiode de overstap naar NEC af te ronden. Daardoor kan hij de volledige voorbereiding meemaken. "Dat was voor mij heel belangrijk. Ik wilde ergens op tijd aansluiten, zodat ik een hele voorbereiding kon draaien. Tot nu toe gaat dat hartstikke goed. We zijn hard aan het werk en deze week zal er waarschijnlijk nog een stapje bovenop komen. Het zal dus flink aanpoten worden, maar juist daarom ben ik vroeg begonnen. Zo kan ik zo goed mogelijk aan het seizoen beginnen."

Ook de omstandigheden tijdens het trainingskamp bevallen uitstekend. "We hebben hier prima omstandigheden, goede velden, dus het is hartstikke goed om hier te zijn."

Sierhuis ziet herkenbaar NEC terugkeren

In de kleedkamer voelde hij zich bovendien direct thuis. "Ik kan eigenlijk met iedereen goed overweg. Ik trek wel veel op met Dirk Proper, Philippe Sandler, Bryan Linssen, Vito van Crooij en Thomas Ouwejan. Perr Schuurs ken ik natuurlijk ook al goed, dus dat is sowieso een maatje. Er lopen genoeg leuke jongens rond."

Linssen is behalve een vriend ook een concurrent voor de spitspositie. "Dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten. We zijn goed met elkaar. We hebben in de eerste wedstrijden ook samen gespeeld. We krijgen zo'n druk programma dat we allebei hard nodig zullen zijn. We proberen elkaar juist naar een hoger niveau te pushen. Buiten het veld kunnen we hartstikke goed met elkaar zijn en binnen het veld de concurrentie aangaan."

Over persoonlijke doelstellingen blijft hij realistisch. "Deze voorbereiding draait er voor mij om om zo fit mogelijk te worden en een goede indruk achter te laten. Daarna zien we wel hoeveel minuten en wedstrijden ik ga spelen. Het is moeilijk om daar een aantal op te plakken. Maar als je bij Fortuna zulke aantallen doelpunten kunt maken (vorig seizoen twaalf, red.), dan moet dat bij NEC ook kunnen. Daar gaan we dus voor."

Hij onderstreepte dat dinsdag direct met een doelpunt. "Ik ben hier ook omdat ik een doelpuntenmaker ben. Dat is ook het doel. Meteen aan het begin van de wedstrijd scoren is natuurlijk een goede start. Nu op naar meer."

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WK Ontbijt smaakt naar meer

Opvallend genoeg stond Sierhuis deze zomer niet alleen op het trainingsveld, maar ook voor de camera. Tijdens het WK was hij vaste analist bij het WK Ontbijt van de NOS, een ervaring die hem uitstekend is bevallen. Ook 's avonds schoof hij soms aan bij wedstrijden.

"Ik heb eigenlijk vanuit alle hoeken heel positieve reacties gehad. Natuurlijk zullen er ook mensen zijn geweest die het wat minder vonden, maar dat mag. We leven in een land met vrijheid van meningsuiting. Vanuit de NOS en de mensen die ik hoog heb zitten heb ik hele leuke reacties gekregen. Wat mij betreft was het een geslaagd experiment."

Of daarmee de basis is gelegd voor een carrière als analist? "Wellicht. Dat was ook een van de redenen waarom ik het wilde ervaren: om te kijken hoe het was en wat ik ervan vond. Ik heb nog wel wat jaartjes te gaan als voetballer, dus op korte termijn gebeurt dat niet. Maar voor na mijn carrière is het zeker iets om te overwegen."