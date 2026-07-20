Internationale media zeggen allemaal hetzelfde na Spanje - Argentinië

De internationale pers is dolgelukkig met de zege van Spanje op Argentinië in de WK-finale. De verliezend finalist liet zich van zijn slechtste kant zien rondom de eindstrijd. Verschillende kranten schilderen de Argentijnen af als ‘misdadigers’ of ‘schurken’.

Spanje was zondag veel te sterk voor Argentinië in de WK-finale, maar kon het verschil pas maken in de tweede helft van de verlenging: 1-0. Tijdens de wedstrijd toonden de Zuid-Amerikanen zich al onsportief en na het laatste fluitsignaal lieten ze zich opnieuw enorm kennen.

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In Engeland is men blij met de zege van Spanje. “Voetbal 1, misdadigers 0”, begint The Telegraph. “Het heeft wat extra tijd gekost, maar godzijdank heeft het voetbal gewonnen. Spanje wint het WK en daar zijn we allemaal beter van geworden. Het voetbal is er beter van geworden. Het móést Spanje zijn dat deze finale wint”, klinkt het. “Spanje wint het WK en voetbal overwint het Argentijnse geweld.”

Ook The Sun is niet te spreken over het gedrag van Argentinië. “Dank de goden van het voetbal”, begint de krant. “Dank aan Ferran Torres en Spanje. Dank en welterusten aan de schurken uit Buenos Aires. Argentinië moest eindelijk boeten voor de poging van een voetbalwedstrijd een straatgevecht te maken.” De BBC sluit zich daarbij aan. “Argentinië wordt maar al te vaak afgeschilderd als de schurk in het internationale voetbal. Net als in de halve finale tegen Engeland leken ze in de eerste helft meer geïnteresseerd in het voorkomen van enig voetbal dan in het zelf spelen van de wedstrijd”, klinkt het.

In Italië sluit ook La Gazzetta dello Sport zich bij dat sentiment aan. “Spanje móést deze finale winnen”, begint de roze sportkrant. “Als Argentinië de beker had gewonnen, zou dat een belediging voor het voetbal zijn geweest. Een prachtige overwinning, alleen ontsierd door de beslissing van de tegenstander om niet te voetballen. Spanje was magnifiek, Argentinië niet om aan te zien.” Corriere della Sera zag Argentinië ook vooral ‘vechten’ en ‘provoceren’.