heeft zijn eerste minuten gemaakt na maanden blessureleed. De middenvelder van Girona liep in september vorig jaar een gescheurde achillespees op, waardoor hij bijna tien maanden niet kon spelen.

Van de Beek kwam afgelopen seizoen slechts in twee wedstrijden in actie voor Girona. Eind september begon hij op bezoek bij Athletic Bilbao in de basis, maar na een half uur spelen sloeg het noodlot toe. De middenvelder ging uit het niets schreeuwend naar het gras, waarbij hij eerst zijn hamstring en later zijn kuit vastgreep. Daags na de wedstrijd werd duidelijk dat hij een gescheurde achillespees had opgelopen.

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Bijna tien maanden later heeft Van de Beek eindelijk weer minuten gemaakt. De Nederlander verscheen aan de aftrap bij de Spaanse degradant in het oefenduel met Al-Qasdiah uit Saudi-Arabië. Doelpunten vielen er niet in de wedstrijd, maar voor Van de Beek was het toch een mooie mijlpaal.

“Eerste minuten in de tank”, zo schrijft hij na afloop van het duel op Instagram. “Speciale dank aan Estelle, onze kinderen en mijn familie die me elke dag bijstaan. En bedankt aan iedereen die me tijdens dit proces heeft geholpen.”