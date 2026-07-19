Daryl Janmaat voorspelt spannende kampioensstrijd: ‘Echt een goede ploeg’

Daryl Janmaat denkt dat PSV komend seizoen na drie jaar de titel moet laten aan Feyenoord, zo geeft hij aan in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate. De voormalig rechtsback is onder de indruk van het spel van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in de voorbereiding.

Feyenoord wist alle wedstrijden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tot dusver te winnen. Janmaat was aanwezig in De Kuip voor het oefenduel met Club Brugge (3-1 winst) een week geleden. “Ik vond dat ze verrassend goed speelden”, zo maakt de oud-speler van de Rotterdammers duidelijk. “Je kunt er niet al te veel van zeggen, maar als ze bijvoorbeeld een jongen als Calvin Stengs fit kunnen houden, Sem Steijn gaat spelen en je ziet de nieuwe spits van Westerlo (Nacho Ferri, red.), die een goede indruk maakt, dan hebben ze echt wel kwaliteit.”

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Ook is Janmaat onder de indruk van Shaqueel van Persie, die hij een ‘groot talent’ noemt. “Feyenoord heeft echt wel kwaliteit. Ik verwacht daarom iets meer een strijd om het kampioenschap dan vorig jaar”, voorspelt hij. Destijds eindigde PSV met een voorsprong van negentien punten bovenaan. Hoe de sfeer bij Feyenoord is ten opzichte van afgelopen seizoen, durft hij niet te zeggen. Ik ben er vorig jaar niet heel veel geweest, maar er hing een positieve sfeer”, concludeert Janmaat na zijn bezoek aan De Kuip.

De 34-voudig international sprak daar ook even met Sem Steijn. “Hij zei ook dat er op dit moment een goede sfeer hangt op de club.” Janmaat denkt dat de aanvallende middenvelder dit seizoen belangrijk kan worden voor Feyenoord. “Hij maakt goals en geeft assists. Dat heeft hij meerdere keren bewezen. Het zou gek zijn als hij dat bij Feyenoord niet zou kunnen”, denkt de oud-back. “Ik geloof zeker in Sem Steijn. Iedere keer als hij een stap hoger ging, maakte hij het waar. Vorig jaar begon hij ook goed en zat hij zelfs nog even bij het Nederlands elftal.” Aan het einde van het seizoen kwakkelde de middenvelder echter met blessures, terwijl Robin van Persie hem ook de aanvoerdersband had afgenomen. “Voor hem is het denk ik alleen maar positief dat Giovanni van Bronckhorst er nu is. Ik vond meerdere spelers goed en fris spelen. Ik verwacht wel wat van Feyenoord.”

Volgens Janmaat is de selectie van Feyenoord nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen, waarbij met name de backposities wat hem betreft aandacht nodig hebben. “Je hebt natuurlijk Jordan Bos. Dat vind ik een goede linksback, maar hij is geblesseerd geraakt. Volgens mij wilden ze daar nog iets gaan doen.” Aan de rechterkant lijkt Givairo Read op weg naar de uitgang te zijn. “Als hij vertrekt, moet je daar eventueel nog iets doen. Ik vind Mats Deijl niet goed genoeg voor Feyenoord als eerste keuze. Hij is prima als back-up, maar niet als je echt om de prijzen wilt spelen”, oordeelt Janmaat.

Janmaat voorspelt kampioenschap voor Feyenoord

Richting het einde van het gesprek krijgt de voormalig voetballer de vraag wie hij denkt dat dit jaar kampioen wordt. “Feyenoord”, antwoordt hij onmiddellijk. “Dat zeg ik meer als fan, maar ik denk het oprecht”, benadrukt Janmaat. “Ik heb ze zien voetballen en dat zegt nog niet zo veel, maar ik denk echt dat Feyenoord een goede ploeg heeft. Dus ik ga voor Feyenoord.”