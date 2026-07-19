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Franse media zijn één speler spuugzat: ‘Nachtmerrie’

19 juli 2026, 12:21
Rabiot, Gusto, Lacroix, Konaté, Maignan, Olise, Cherki, Hernández, Doué, Zaïre-Emery en Mbappé van Frankrijk
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De Franse pers is absoluut niet te spreken over Rayan Cherki, zo wordt duidelijk na de troostfinale tegen Engeland (4-6 verlies). De middenvelder van Manchester City speelde een ‘nachtmerrie’ van een wedstrijd en maakte ook nog ruzie met Didier Deschamps.

Cherki fungeerde dit WK als reservespeler bij Frankrijk. De middenvelder van Manchester City mocht in de meeste wedstrijden van Les Bleus kort invallen, waar hij overduidelijk niet tevreden mee was. De veertienvoudig international kreeg in de troostfinale tegen Engeland de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien, maar dat was geen onverdeeld succes.

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L’Équipe geeft Cherki, die in de rust werd gewisseld, een 2 voor zijn optreden. “Dacht hij na een paar goede trainingen de hiërarchie op zijn kop te zetten?”, vraagt de krant zich af. “De oud-speler van Lyon speelde een redelijke eerste tien minuten, maar daarna volgde een nachtmerrie: verkeerde keuzes, trage passes en weinig verdedigende inzet.” Ook kreeg Cherki het tijdens de drinkpauze aan de stok met Deschamps. “Hij had het goede idee om tijdens de rust ruzie te maken met Deschamps”, aldus de cynische krant.

Ook van RMC Sport krijgt Cherki een 2. “Een kort moment van genialiteit volgde met een perfecte steekpass die Mbappé niet wist te benutten (8ste minuut), gevolgd door een schot op doel (11de minuut). Dat was het dan”, vat de website de wedstrijd van de middenvelder samen. “De speler van Manchester City kreeg tijdens de eerste drinkpauze een uitbrander van Deschamps, maar dat had geen effect. Cherki beleefde een teleurstellend WK.”

Foot Mercato is een tikkeltje milder voor Cherki en geeft hem een 3. “Cherki speelde een wisselvallige wedstrijd”, klinkt het. “Aanvallend bracht de middenvelder zijn gebruikelijke creativiteit en directheid, maar hij miste spontaniteit in het strafschopgebied en leek zich te verstoppen. Omdat hij dit WK nog niet echt de kans had gekregen om te schitteren, leidde zijn neiging tot overmatig dribbelen meermaals tot onnodig balverlies. Zijn gebrek aan verdedigend werk maakte de centrale verdedigers kwetsbaar voor de aanvalsgolven van Engeland.”

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Frankrijk - Engeland

4 - 6
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Rayan Cherki

Rayan Cherki
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 22 jaar (17 aug. 2003)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
33
4
2024/2025
Lyon
30
8
2023/2024
Lyon
33
1
2022/2023
Lyon
34
4

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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