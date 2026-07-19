De Franse journalist Hugo Guillemet heeft zijn frustraties de vrije loop gelaten op X na afloop van de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland (4-6). De Franse kranten zijn het erover eens dat de laatste wedstrijd van Didier Deschamps een spektakel vormde en de tweede helft een waardig afscheid van de bondscoach was.

Frankrijk en Engeland maakten er zaterdagavond een sensationele strijd om het brons van in Miami. Nadat Engeland bij rust met 0-4 voor stond, kwamen de Fransen nog terug tot 3-4, maar een benutte strafschop van Bukayo Saka in de slotfase zorgde voor de beslissing. Beide ploegen scoorden vervolgens ook nog een keer in de blessuretijd van de wedstrijd. Het betekende dat ook de laatste wedstrijd van Deschamps als bondscoach van Les Bleus verloren ging.

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Op social media loopt Guillemet, verslaggever van L’Équipe, helemaal leeg. “Deze wedstrijd was volstrekt belachelijk”, begint hij. “Er leek niets voorbereid en iedereen deed wat hij zelf wilde. Het leek wel een vijf-tegen-vijf-wedstrijd met spelers die er helemaal doorheen zaten en het niets meer kon schelen. Ze keken alleen maar uit naar het douchen. Voelen ze geen trots? Het is een WK! Iedereen lacht na de wedstrijd, maar je hebt er wel gewoon zes tegen gekregen. We zeiden dat Frankrijk het WK wel zou winnen, maar je treft twee toplanden en twee keer flop je.”

L’Équipe focust zich op het afscheid van Deschamps als bondscoach. “Wat bedoeld was als een eerbetoon aan Didier Deschamps na 14 jaar aan het roer, veranderde in een van de meest bizarre wedstrijden uit zijn periode als bondscoach”, klinkt het. “In zijn 185e en tevens laatste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk zag hij verreweg de slechtste eerste helft van zijn carrière. Dankzij zijn wissels in de rust kon de ploeg weer op gang komen.” Le Parisien zag Frankrijk ook falen in een ‘apocalyptische eerste helft’. “Maar de tweede helft was een waardige afsluiter voor Deschamps.”

Le Monde spreekt van een ‘spectaculaire nederlaag’ in de laatste wedstrijd van Deschamps. “Na de nederlaag tegen Spanje in de halve finale (0-2) neemt de Bask afscheid met twee nederlagen, wat een smet werpt op zijn staat van dienst. Maar zijn afscheid is meer dan eervol”, vindt de krant. “Hij heeft vijfentwintig jaar van zijn professionele leven gewijd aan de Franse nationale ploeg, zowel als speler als trainer, en heeft deze ploeg na zijn aantreden in 2012 weer aan de top van het wereldvoetbal gebracht.”