Livestream: zo kijk je gratis naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië

Spanje en Argentinië spelen zondagavond de finale van het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De wedstrijd in New York gaat om 21.00 uur (Nederlandse tijd) van start. In dit artikel lees je op welke manier je de WK-finale Spanje - Argentinië gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-finale Spanje - Argentinië

Spanje en Argentinië strijden zondagavond in de finale van het WK om de wereldtitel. Om 21.00 uur start de wedstrijd in het MetLife Stadium in East Rutherford, vlak bij New York. Spanje - Argentinië wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Spanje defensief sterk, Argentinië scoort erop los

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Spanje is in verdedigend opzicht bezig aan een ijzersterk WK. De ploeg van Luis de la Fuente kreeg in de eerste zeven wedstrijden pas één tegentreffer te verwerken: alleen Charles De Ketelaere wist in de kwartfinale te scoren namens België tegen Unai Simón en zijn verdediging.

Argentinië laat dit WK vooral zien over aanvallende kwaliteiten te beschikken. In vijf van de zeven wedstrijden wist de regerend wereldkampioen drie keer te scoren, terwijl de ploeg van Lionel Scaloni in de overige twee wedstrijden elk twee keer scoorde. Lionel Messi is nog altijd de grote man bij Argentinië met acht goals en vier assists in zeven duels.

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