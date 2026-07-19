heeft zich in aanloop naar de finale van het WK gericht tot de volledige Argentijnse selectie. De aanvoerder van de regerend wereldkampioen laat weten trots te zijn op zijn ploeggenoten, ongeacht wat er gebeurt in de eindstrijd tegen Spanje.

New York is zondag het toneel van de finale van het WK, waarin Spanje en Argentinië strijden om de wereldbeker. In aanloop naar de eindstrijd heeft Messi besloten zich via Instagram met een boodschap te richten tot zijn ploeggenoten. “Het mooiste van al die jaren zijn niet alleen de titels geweest, maar de hele reis”, begint de achtvoudig Ballon d’Or-winaar in het bijschrift van een foto van de hele selectie en staf.

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“Het dagelijks leven delen met deze groep, samen strijden, elkaar steunen in moeilijke tijden en van elke stap genieten”, gaat de Argentijnse aanvoerder verder. “Bedankt aan al mijn teamgenoten, de technische staf en alle mensen die zich iedere dag inzetten om ervoor te zorgen dat deze nationale ploeg een familie blijft.”

Messi blikt vervolgens vooruit op de finale, die zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) wordt gespeeld. “Wat er ook gebeurt, deze groep heeft al een stukje geschiedenis geschreven dat we nooit zullen vergeten en dat niemand ooit zal kunnen uitwissen. KOM OP, ARGENTINIË!”