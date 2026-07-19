Live voetbal

Lionel Messi richt zich vlak voor WK-finale met duidelijke boodschap tot ploeggenoten

19 juli 2026, 11:43
Lionel Messi
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Lionel Messi heeft zich in aanloop naar de finale van het WK gericht tot de volledige Argentijnse selectie. De aanvoerder van de regerend wereldkampioen laat weten trots te zijn op zijn ploeggenoten, ongeacht wat er gebeurt in de eindstrijd tegen Spanje.

New York is zondag het toneel van de finale van het WK, waarin Spanje en Argentinië strijden om de wereldbeker. In aanloop naar de eindstrijd heeft Messi besloten zich via Instagram met een boodschap te richten tot zijn ploeggenoten. “Het mooiste van al die jaren zijn niet alleen de titels geweest, maar de hele reis”, begint de achtvoudig Ballon d’Or-winaar in het bijschrift van een foto van de hele selectie en staf.

Artikel gaat verder onder video

“Het dagelijks leven delen met deze groep, samen strijden, elkaar steunen in moeilijke tijden en van elke stap genieten”, gaat de Argentijnse aanvoerder verder. “Bedankt aan al mijn teamgenoten, de technische staf en alle mensen die zich iedere dag inzetten om ervoor te zorgen dat deze nationale ploeg een familie blijft.”

Messi blikt vervolgens vooruit op de finale, die zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) wordt gespeeld. “Wat er ook gebeurt, deze groep heeft al een stukje geschiedenis geschreven dat we nooit zullen vergeten en dat niemand ooit zal kunnen uitwissen. KOM OP, ARGENTINIË!”

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayyoub Bouaddi en Cody Gakpo bij Nederland - Marokko

Daryl Janmaat: ‘Nederland heeft een veel beter elftal dan Marokko’

  • do 16 juli, 10:55
  • 16 jul. 10:55
  • 7
Spelers van Argentinie tonen een spandoek over de Falkland-eilanden

Argentinië - Engeland krijgt staartje: FIFA kan straf uitdelen aan Argentijnen

  • do 16 juli, 01:08
  • 16 jul. 01:08
  • 10
Enzo Fernandez

Argentinië opnieuw WK-finalist: late comeback beslist thriller tegen Engeland

  • wo 15 juli, 23:06
  • 15 jul. 23:06
  • 7
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
658 Reacties
1.331 Dagen lid
3.147 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beste Messi met een beetje veel hulp van Infantino zal je heus wel voor de tweede keer op rij de titel binnen halen. Je hoeft daar geeneens echt moeite te doen om die beker opnieuw omhoog te mogen houden want van Trump mag Spanje ook niet winnen dus tel uit je winst.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
658 Reacties
1.331 Dagen lid
3.147 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beste Messi met een beetje veel hulp van Infantino zal je heus wel voor de tweede keer op rij de titel binnen halen. Je hoeft daar geeneens echt moeite te doen om die beker opnieuw omhoog te mogen houden want van Trump mag Spanje ook niet winnen dus tel uit je winst.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Spanje - Argentinië

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws