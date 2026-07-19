Lionel Messi heeft zich in aanloop naar de finale van het WK gericht tot de volledige Argentijnse selectie. De aanvoerder van de regerend wereldkampioen laat weten trots te zijn op zijn ploeggenoten, ongeacht wat er gebeurt in de eindstrijd tegen Spanje.
New York is zondag het toneel van de finale van het WK, waarin Spanje en Argentinië strijden om de wereldbeker. In aanloop naar de eindstrijd heeft Messi besloten zich via Instagram met een boodschap te richten tot zijn ploeggenoten. “Het mooiste van al die jaren zijn niet alleen de titels geweest, maar de hele reis”, begint de achtvoudig Ballon d’Or-winaar in het bijschrift van een foto van de hele selectie en staf.
“Het dagelijks leven delen met deze groep, samen strijden, elkaar steunen in moeilijke tijden en van elke stap genieten”, gaat de Argentijnse aanvoerder verder. “Bedankt aan al mijn teamgenoten, de technische staf en alle mensen die zich iedere dag inzetten om ervoor te zorgen dat deze nationale ploeg een familie blijft.”
Messi blikt vervolgens vooruit op de finale, die zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) wordt gespeeld. “Wat er ook gebeurt, deze groep heeft al een stukje geschiedenis geschreven dat we nooit zullen vergeten en dat niemand ooit zal kunnen uitwissen. KOM OP, ARGENTINIË!”
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Beste Messi met een beetje veel hulp van Infantino zal je heus wel voor de tweede keer op rij de titel binnen halen. Je hoeft daar geeneens echt moeite te doen om die beker opnieuw omhoog te mogen houden want van Trump mag Spanje ook niet winnen dus tel uit je winst.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Beste Messi met een beetje veel hulp van Infantino zal je heus wel voor de tweede keer op rij de titel binnen halen. Je hoeft daar geeneens echt moeite te doen om die beker opnieuw omhoog te mogen houden want van Trump mag Spanje ook niet winnen dus tel uit je winst.