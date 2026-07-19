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LIVE WK 2026 | Toeleven naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië

19 juli 2026, 18:00
Spanje - Argentinië
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Wie kroont zich tot winnaar van het WK 2026: de geslepen titelverdediger Argentinië of tóch het makkelijk combinerende Spanje? Vanavond komen we erachter, als beide grootmachten om 21.00 uur beginnen aan de WK-finale in het MetLife Stadium in New Jersey, vlak buiten de stad New York. De schijnwerpers zijn nadrukkelijk gericht op de grootste blikvangers van beide landen: leidt Lionel Messi de Argentijnen op zijn 39ste voor de tweede keer naar de wereldtitel, of wordt hij vanavond onttroond door de twintig jaar jongere Lamine Yamal? Mis niets en volg de WK-finale Spanje - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Spanje - Argentinië

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19m geleden

18:11

Het strijdtoneel van vanavond

Vanavond wordt in het MetLife Stadium de nieuwe wereldkampioen gekroond. Een imposant decor, met een opmerkelijk verhaal over een giftige ondergrond, peperduur vervoer en een stadion dat nauwelijks te voet bereikbaar is.

MetLife Stadium: WK-finale wordt gespeeld op onbereikbare gifbelt

MetLife Stadium: WK-finale wordt gespeeld op onbereikbare gifbelt

Alles wat je moet weten over het MetLife Stadium in New York/New Jersey, op 19 juli het decor van de finale van het WK 2026.

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25m geleden

18:05

26m geleden

18:04

De vermoedelijke opstellingen

We weten spoedig wie aan de aftrap staan, maar dit ziijn de namen die we verwachten. 

Argentinië (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Spanje (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

27m geleden

18:03

De finalegeschiedenis van beide landen

Spanje staat 'pas' voor de tweede keer in een WK-finale, terwijl het voor Argentinië al de zevende keer is. Spanje was in de enige poging succesvol; Argentinië won drie van de voorgaande zes finales.

29m geleden

18:01

Welkom in het liveblog

Goedenavond en welkom in het liveblog van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië! Over drie uur rolt de bal in het MetLife Stadium.

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Spanje - Argentinië

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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