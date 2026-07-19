LIVE WK 2026 | Toeleven naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië

Wie kroont zich tot winnaar van het WK 2026: de geslepen titelverdediger Argentinië of tóch het makkelijk combinerende Spanje? Vanavond komen we erachter, als beide grootmachten om 21.00 uur beginnen aan de WK-finale in het MetLife Stadium in New Jersey, vlak buiten de stad New York. De schijnwerpers zijn nadrukkelijk gericht op de grootste blikvangers van beide landen: leidt de Argentijnen op zijn 39ste voor de tweede keer naar de wereldtitel, of wordt hij vanavond onttroond door de twintig jaar jongere ? Mis niets en volg de WK-finale Spanje - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Spanje - Argentinië Sorteer op: Laatste Oudste Het strijdtoneel van vanavond Vanavond wordt in het MetLife Stadium de nieuwe wereldkampioen gekroond. Een imposant decor, met een opmerkelijk verhaal over een giftige ondergrond, peperduur vervoer en een stadion dat nauwelijks te voet bereikbaar is. MetLife Stadium: WK-finale wordt gespeeld op onbereikbare gifbelt Alles wat je moet weten over het MetLife Stadium in New York/New Jersey, op 19 juli het decor van de finale van het WK 2026. Lees verder De vermoedelijke opstellingen We weten spoedig wie aan de aftrap staan, maar dit ziijn de namen die we verwachten. Argentinië (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez. Spanje (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. De finalegeschiedenis van beide landen Spanje staat 'pas' voor de tweede keer in een WK-finale, terwijl het voor Argentinië al de zevende keer is. Spanje was in de enige poging succesvol; Argentinië won drie van de voorgaande zes finales. Welkom in het liveblog Goedenavond en welkom in het liveblog van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië! Over drie uur rolt de bal in het MetLife Stadium.