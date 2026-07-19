LIVE WK 2026 | Toeleven naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië

Wie kroont zich tot winnaar van het WK 2026: de geslepen titelverdediger Argentinië of tóch het makkelijk combinerende Spanje? Vanavond komen we erachter, als beide grootmachten om 21.00 uur beginnen aan de WK-finale in het MetLife Stadium in New Jersey, vlak buiten de stad New York. De schijnwerpers zijn nadrukkelijk gericht op de grootste blikvangers van beide landen: leidt Lionel Messi de Argentijnen op zijn 39ste voor de tweede keer naar de wereldtitel, of wordt hij vanavond onttroond door de twintig jaar jongere Lamine Yamal? Mis niets en volg de WK-finale Spanje - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.