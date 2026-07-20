De Argentijnse selectie heeft voor woede gezorgd voor het gedrag bij de uitreiking van de wereldbeker aan Spanje. De spelers stonden met de rug naar het podium toe en keken in plaats daarvan naar de tribunes. Dani Olmo vindt het respectloos van Argentinië en ook de Spaanse pers heeft er geen goed woord voor over.
Spanje was in de finale van het WK veel te sterk voor Argentinië, maar wist het overwicht pas in de tweede helft van de verlenging in score uit te drukken. Terwijl Spanje de wereldbeker in ontvangst mocht nemen na afloop van de wedstrijd, besloten de Argentijnse spelers aan de zijkant van het podium te staan met de rug naar de Spanjaarden toe. Ook applaudisseerden ze niet voor de winnaar.
In de mixed zone van het stadion wordt Olmo na afloop gevraagd naar zijn mening over de actie van Argentinië. “Wij zijn een rolmodel voor de komende generaties en ik denk dat zij dat ook moeten zijn”, maakt de middenvelder van Barcelona zijn standpunt duidelijk.
De Spaanse media hebben ook uitgebreid stilgestaan bij de actie. “Dit is het lelijke imago van Argentinië”, aldus Mundo Deportivo. “De Argentijnen keerden de wereldkampioen de rug toe toen het de beker omhooghield. Het gebrek aan sportiviteit van de spelers van Lionel Scaloni was na het laatste fluitsignaal overduidelijk. Traditioneel blijft het verliezende team kijken hoe hun rivaal de titel in ontvangst neemt, maar de Argentijnen gaven er de voorkeur aan om hun fans te begroeten terwijl de Spanjaarden de beker en medailles in ontvangst namen”, foetert de krant.
Diario AS noemt het ‘een beeld van schaamte’. “Het zijn gênante beelden van Argentinië dat de Spanjaarden de rug toekeert.” De krant vindt dat de actie goed past bij het gedrag van Argentinië in de wedstrijd. “Het staat symbool voor het duel van Argentinië, dat zich meer op vuile trucjes dan voetbal concentreerde. De minachting voor de kampioen leidt tot wereldwijde verontwaardiging.”
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De "sportiviteit" van de Argentijnen is definitief ontmaskerd. Op alle werkelijk alle fronten een schande voor het voetbal en voor sport in het algemeen. Aanpakken op volgende toernooien dit soort gasten. Ze hadden de prijs moeten krijgen voor het meest schandalige team op de WK en 5x zoveel gele en rode kaarten al moeten krijgen, maar op de een of andere manier durfde of wilde men er niet aan...dus het past wel weer perfect in het criminele plaatje dat FIFA heet
Ah, die Argentijnen gedragen zich toch al het hele toernooi op die manier. Helaas gebeurt dit ook voor de tegenstander bij de uitreiking en de viering van de wereldbeker. Spanje moet daar maar weinig van aantrekken, de rest van de wereld heeft dat respect wel voor jullie prestatie.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De "sportiviteit" van de Argentijnen is definitief ontmaskerd. Op alle werkelijk alle fronten een schande voor het voetbal en voor sport in het algemeen. Aanpakken op volgende toernooien dit soort gasten. Ze hadden de prijs moeten krijgen voor het meest schandalige team op de WK en 5x zoveel gele en rode kaarten al moeten krijgen, maar op de een of andere manier durfde of wilde men er niet aan...dus het past wel weer perfect in het criminele plaatje dat FIFA heet
Ah, die Argentijnen gedragen zich toch al het hele toernooi op die manier. Helaas gebeurt dit ook voor de tegenstander bij de uitreiking en de viering van de wereldbeker. Spanje moet daar maar weinig van aantrekken, de rest van de wereld heeft dat respect wel voor jullie prestatie.