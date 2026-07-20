De Argentijnse selectie heeft voor woede gezorgd voor het gedrag bij de uitreiking van de wereldbeker aan Spanje. De spelers stonden met de rug naar het podium toe en keken in plaats daarvan naar de tribunes. vindt het respectloos van Argentinië en ook de Spaanse pers heeft er geen goed woord voor over.

Spanje was in de finale van het WK veel te sterk voor Argentinië, maar wist het overwicht pas in de tweede helft van de verlenging in score uit te drukken. Terwijl Spanje de wereldbeker in ontvangst mocht nemen na afloop van de wedstrijd, besloten de Argentijnse spelers aan de zijkant van het podium te staan met de rug naar de Spanjaarden toe. Ook applaudisseerden ze niet voor de winnaar.

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In de mixed zone van het stadion wordt Olmo na afloop gevraagd naar zijn mening over de actie van Argentinië. “Wij zijn een rolmodel voor de komende generaties en ik denk dat zij dat ook moeten zijn”, maakt de middenvelder van Barcelona zijn standpunt duidelijk.

De Spaanse media hebben ook uitgebreid stilgestaan bij de actie. “Dit is het lelijke imago van Argentinië”, aldus Mundo Deportivo. “De Argentijnen keerden de wereldkampioen de rug toe toen het de beker omhooghield. Het gebrek aan sportiviteit van de spelers van Lionel Scaloni was na het laatste fluitsignaal overduidelijk. Traditioneel blijft het verliezende team kijken hoe hun rivaal de titel in ontvangst neemt, maar de Argentijnen gaven er de voorkeur aan om hun fans te begroeten terwijl de Spanjaarden de beker en medailles in ontvangst namen”, foetert de krant.

Diario AS noemt het ‘een beeld van schaamte’. “Het zijn gênante beelden van Argentinië dat de Spanjaarden de rug toekeert.” De krant vindt dat de actie goed past bij het gedrag van Argentinië in de wedstrijd. “Het staat symbool voor het duel van Argentinië, dat zich meer op vuile trucjes dan voetbal concentreerde. De minachting voor de kampioen leidt tot wereldwijde verontwaardiging.”