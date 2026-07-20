Spaanse pers door het dolle na WK-winst: ‘Plaats in de eeuwige glorie van het voetbal’

De Spaanse pers is door het dolle heen na de zege in de WK-finale tegen Argentinië: 1-0. Waar de eindzege in 2010 werd gezien als waarschuwing aan de wereld, heeft La Roja volgens de kranten nu echt een plek in de geschiedenis van het voetbal veroverd.

“De koningen aller tijden!”, kopt MARCA na de gewonnen WK-finale. “Spanje heeft zijn grootste overwinning ooit behaald tegen het team van Messi. Ferran Torres treedt toe tot het pantheon der helden.” De krant geeft aan dat Spanje zijn tweede ster heeft veroverd door ‘een staaltje hechte teamgeest’. “De la Fuente is het perfecte boegbeeld. Een coach zonder zogenaamde glamour, die nu al een legende is in het Spaanse voetbal”, zo klinkt het. “De overwinning in New Jersey is misschien wel de meest verdiende in de geschiedenis van het Spaanse voetbal.”

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MARCA stelt dat vooraf werd verwacht dat Lamine Yamal de uitblinker zou zijn van Spanje op het WK, maar de jongeling van Barcelona was niet in topvorm. Zijn ploeggenoot, Pau Cubarsí, maakte echter wel veel indruk. “Er bestaat geen woordenboek om Cubarsí te beschrijven. Een jonge man die de wedstrijd eigenlijk op een scherm had moeten bekijken”, doelt de krant op zijn pas negentienjarige leeftijd. “Maar hij speelde desondanks tegen Messi en Álvarez zonder ook maar één fout te maken.”

El País blikt na de finale terug op de WK-finale van 2010, die ook in verlenging werd beslist door een doelpunt van een speler van Barcelona tegen een tiental van Oranje. “Het is onmogelijk om die glorie niet te herinneren”, stelt de krant. “Ferran knalde de bal in het net, wat leidde tot een nieuwe onvergetelijke explosie van vreugde en de tweede ster. De regerend wereldkampioen werd bijna volledig overklast.” Dat Argentinië pas na de treffer van Spanje voor het eerst op doel schoot, zegt veel. “Ze hadden geen enkel schot op doel tot na het doelpunt van Spanje, iets ongehoords. Geen enkel team had ooit negentig minuten in de finale gespeeld zonder te schieten, laat staan 117 minuten.”

Spanje hield echter stand toen Argentinië eenmaal naar voren ging en verblijft volgens El País nu ‘in de eeuwigheid’. “In Zuid-Afrika lieten we een eerste versie van een briljante speelstijl zien. Die ontwikkelde zich in de loop van het decennium tot een fenomenale formule waarmee in 2024 het Europees Kampioenschap en nu ook de tweede wereldtitel werd gewonnen. De eerste ster was een waarschuwing aan de wereld. De tweede ster symboliseert de plek die Spanje inneemt in de eeuwige glorie van het voetbal.”

Mundo Deportivo spreekt van een ‘terechte beloning’ toen Ferran Spanje op voorsprong zette. “Spanje was nooit gestopt met proberen en Argentinië wist gedurende de hele wedstrijd geen enkel schot op doel te produceren.” Alleen Emiliano Martínez zorgde er volgens de krant voor dat Spanje niet eerder de wedstrijd naar zich toe trok. “Als iemand het verdiende, was het wel het Spaanse nationale team. De tweede ster is niet langer een obsessie of een belofte. Vanaf vanavond maakt hij deel uit van het embleem en de geschiedenis van het Spaanse team.”