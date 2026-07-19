FIFA kondigt intern onderzoek aan na felle kritiek

De FIFA gaat de drinkpauzes van het WK intern evalueren, zo laat Arsène Wenger weten op een persmoment. De zogenoemde hydration breaks werden bij alle wedstrijden op het WK toegepast, wat de bond veel kritiek opleverde.

Op het WK van 2026 heeft de FIFA een verplichte drinkpauze ingevoerd. In eerste instantie werd besloten dit te doen om de spelers te beschermen bij extreme hitte, maar uiteindelijk is ervoor gekozen om iedere wedstrijd halverwege beide helften voor drie minuten stil te leggen. Een beslissing die de FIFA op kritiek kwam te staan.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere stadions op het toernooi beschikken namelijk over een dak en airconditioning, waardoor de temperatuur op het veld zeer aangenaam was en een drinkpauze niet noodzakelijk was. Ook kozen veel rechtenhouders ervoor de drinkpauze te gebruiken om reclames uit te zenden, tot frustratie van televisiekijkers. In de stadions klonk regelmatig gejoel en gefluit op het moment dat de scheidsrechter floot voor de drinkpauze.

Op een persconferentie geeft Wenger, directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA, toe dat de maatregel niet altijd populair was. “In veel wedstrijden waar het stadion overdekt was, waren mensen er niet blij mee”, aldus de voormalig trainer van Arsenal. “Maar voor de start van het WK is besloten om het elke wedstrijd te doen.”

Wenger stelt dat de resultaten niet zijn beïnvloed door de drinkpauzes, waar coaches per helft drie minuten hadden om hun spelers extra instructies mee te geven. “Maar we zijn hier in dienst van de mensen die voetbal kijken en we zullen na het WK onze conclusies trekken.”