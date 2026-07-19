baalt van de bizarre prijzen die de FIFA vraagt voor een kaartje voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. In een story op Instagram spreekt de 33-jarige aanvaller van Celta de Vigo, vaste reserve bij de Spanjaarden, van 'een schande'.

De FIFA introduceerde dit WK het zogeheten dynamic pricing, waardoor de ticketprijzen oplopen naarmate er een grote vraag naar is. Voor de finale in het MetLife Stadium in New Jersey, vlak buiten New York, betekent dat dat de modale fan een godsvermogen moet neertellen om erbij te mogen zijn. Op het zogeheten resale platform van de wereldvoetbalbond bedraagt de gemiddelde ticketprijs op dit moment bijna 13 duizend dollar, omgerekend bijna 11 duizend euro.

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Iglesias deelt op Instagram een plattegrond van het stadion dat is gepubliceerd door The Athletic, waarop te zien is wat kaartjes op verschillende plekken in het stadion kosten. De Spanjaard steekt zijn mening niet onder stoelen of banken: 'una vergüenza', schrijft Iglesias erbij, oftewel: 'een schande'.

Iglesias zal Trump tóch de hand schudden: 'Ik wil niet naar de gevangenis'

Voorafgaand aan het toernooi liet Iglesias al weten dat hij twijfelde of hij de Amerikaanse president Donald Trump de hand zou schudden bij de prijsuitreiking. Nu Spanje daadwerkelijk in de finale staat en Trump zo goed als zeker de prijzen zal uitreiken, heeft hij besloten dat tóch te doen.

"Ik wil niet naar de gevangenis", grapt de aanvaller in een interview met de Spaanse televisie, om vervolgens serieus uit te leggen waarom hij toch geen statement wil maken door de hand van Trump te weigeren. "Ik denk niet dat dit het moment is om voor een controverse te zorgen, mensen weten al hoe ik erover denk. Ik zou graag van alles doen, maar zelfs als mensen denken dat ik almachtig ben, is het de realiteit dat ik niet de macht heb om dit soort zaken op te lossen", aldus Iglesias.

Iglesias debuteerde in 2022, op 29-jarige leeftijd, in de Spaanse nationale ploeg. Sindsdien kwam de aanvaller tot negen interlands, waarin hij niet tot scoren wist te komen. Op het WK blijft zijn inbreng vooralsnog beperkt tot één invalbeurt: in de achtste finale tegen Portugal kwam Iglesias vlak voor het einde van de blessuretijd in de ploeg als vervanger van Mikel Oyarzabal.