Live voetbal

Spaans international haalt vlak voor WK-finale uit naar de FIFA: 'Een schande!'

19 juli 2026, 16:52
Borja Iglesias, Dani Olmo en Alex Baena voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd Spanje - Irak
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Borja Iglesias baalt van de bizarre prijzen die de FIFA vraagt voor een kaartje voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. In een story op Instagram spreekt de 33-jarige aanvaller van Celta de Vigo, vaste reserve bij de Spanjaarden, van 'een schande'.

De FIFA introduceerde dit WK het zogeheten dynamic pricing, waardoor de ticketprijzen oplopen naarmate er een grote vraag naar is. Voor de finale in het MetLife Stadium in New Jersey, vlak buiten New York, betekent dat dat de modale fan een godsvermogen moet neertellen om erbij te mogen zijn. Op het zogeheten resale platform van de wereldvoetbalbond bedraagt de gemiddelde ticketprijs op dit moment bijna 13 duizend dollar, omgerekend bijna 11 duizend euro.

Artikel gaat verder onder video

Iglesias deelt op Instagram een plattegrond van het stadion dat is gepubliceerd door The Athletic, waarop te zien is wat kaartjes op verschillende plekken in het stadion kosten. De Spanjaard steekt zijn mening niet onder stoelen of banken: 'una vergüenza', schrijft Iglesias erbij, oftewel: 'een schande'.

➡️ Meer WK nieuws

Iglesias zal Trump tóch de hand schudden: 'Ik wil niet naar de gevangenis'

Voorafgaand aan het toernooi liet Iglesias al weten dat hij twijfelde of hij de Amerikaanse president Donald Trump de hand zou schudden bij de prijsuitreiking. Nu Spanje daadwerkelijk in de finale staat en Trump zo goed als zeker de prijzen zal uitreiken, heeft hij besloten dat tóch te doen.

"Ik wil niet naar de gevangenis", grapt de aanvaller in een interview met de Spaanse televisie, om vervolgens serieus uit te leggen waarom hij toch geen statement wil maken door de hand van Trump te weigeren. "Ik denk niet dat dit het moment is om voor een controverse te zorgen, mensen weten al hoe ik erover denk. Ik zou graag van alles doen, maar zelfs als mensen denken dat ik almachtig ben, is het de realiteit dat ik niet de macht heb om dit soort zaken op te lossen", aldus Iglesias.

Iglesias debuteerde in 2022, op 29-jarige leeftijd, in de Spaanse nationale ploeg. Sindsdien kwam de aanvaller tot negen interlands, waarin hij niet tot scoren wist te komen. Op het WK blijft zijn inbreng vooralsnog beperkt tot één invalbeurt: in de achtste finale tegen Portugal kwam Iglesias vlak voor het einde van de blessuretijd in de ploeg als vervanger van Mikel Oyarzabal.

Borja Iglesias met als inzet zijn Instagram-story waarin hij de ticketprijzen bij de WK-finale 'een schande' noemt
© Imago / @borjaiglesias9 - Instagram / Realtimes
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayyoub Bouaddi en Cody Gakpo bij Nederland - Marokko

Daryl Janmaat: ‘Nederland heeft een veel beter elftal dan Marokko’

  • do 16 juli, 10:55
  • 16 jul. 10:55
  • 7
Pedro Porro Frankrijk Spanje

Topfavoriet Frankrijk uitgeschakeld: Spanje bereikt WK-finale

  • di 14 juli, 23:00
  • 14 jul. 23:00
  • 6
WK-finalescheidsrechter Vinčić werd ooit opgepakt bij drugs- en prostitutiefeest

WK-finalescheidsrechter Vinčić werd ooit opgepakt bij drugs- en prostitutiefeest

  • Gisteren, 12:45
  • Gisteren, 12:45
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Spanje - Argentinië

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Borja Iglesias

Borja Iglesias
Celta de Vigo
Team: Celta
Leeftijd: 33 jaar (17 jan. 1993)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Celta
35
14
2024/2025
Celta
37
11
2023/2024
Bayer 04
7
0
2023/2024
Betis
11
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws