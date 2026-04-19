LIVE KNVB Beker | Toeleven naar de bekerfinale AZ - NEC

Wie legt beslag op de KNVB Beker 2025/26: wordt het AZ of tóch N.E.C.? Vandaag krijgen we eindelijk het antwoord, als om 18.00 uur in De Kuip in Rotterdam de finale dan eindelijk gaat beginnen. Beide finalisten waren er de afgelopen seizoenen al dichtbij: AZ verloor vorig jaar na strafschoppen de eindstrijd van Go Ahead Eagles, terwijl N.E.C. een jaar eerder maar net werd verslagen door Feyenoord (1-0). In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de bekerfinale AZ - N.E.C.

LIVE finale KNVB Beker: AZ - NEC Sorteer op: Laatste Oudste NEC op weg naar Rotterdam Rijzende ster bij AZ Onze verslaggever Mingus Niesten keek tijdens AZ - Shakhtar Donetsk met extra aandacht naar Rion Ichihara, die in de slotweken van het seizoen zó veel indruk wil maken, dat WK-deelname met Japan in beeld komt. Voor Ichihara, de nieuwe groeibriljant van AZ, is niks onmogelijk Voor AZ was het Europese avontuur donderdag eigenlijk al voorbij voordat de wedstrijd van start ging. Doorstoten in Europa lukte niet (2-2), maar Japanse verdediger Rion Ichihara was een lichtpunt. Lees verder Henry van der Vegt niet verrast door succes Dick Schreuder Dick Schreuder kan de eerste grote prijs uit zijn trainerscarrière veroveren. Collega-trainer Henry van der Vegt kent hem goed en spreekt met FCUpdate over het succes van Schreuder. Dick Schreuder gaat op voor hoofdprijs met NEC: 'Zijn ontwikkeling verbaast me niet' Dick Schreuder kan zondag zijn eerste grote prijs winnen met NEC in de bekerfinale tegen AZ. Zijn voormalig assistent Henry van der Vegt, nu hoofdtrainer van PEC Zwolle, is niet verrast door Schreuder's succes en prijst zijn prestaties. Lees verder Başar Önal wordt vandaag in de gaten gehouden We spraken deze week met NEC-ster Başar Önal, die tijdens de bekerfinale gevolgd zal worden door scouts van meerdere grote clubs. Hij vertelt wat die interesse met hem doet. Is de beker pas het begin? Başar Önal mag dromen van toptransfer NEC-speler Başar Önal trekt de aandacht van grote clubs zoals Fenerbahçe en Atlético Madrid. Met een sterk seizoen onder Dick Schreuder hoopt hij op een transfer en een debuut voor het Turkse nationale team. Lees verder AZ en NEC leven toe naar kraker De spanning is groot. Op sociale media laten de clubs zich zondagochtend al flink gelden. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen We hebben de balans opgemaakt: op dit moment verwachten we deze namen aan de aftrap. Vermoedelijke opstellingen bekerfinale: AZ en NEC op oorlogssterkte in De Kuip Cillessen of Crettaz? Owusu-Oduro of Zoet? Clasie in de basis? Is Kaplan op tijd hersteld? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van AZ en NEC in de finale van de KNVB Beker. Lees verder Nog acht uur te gaan Over acht uur is het zover: de bekerfinale tussen AZ en NEC in De Kuip!