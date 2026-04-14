FC Groningen is niet te spreken over de manier waarop Wilfred Genee zich heeft gedragen tegenover Arjen Robben en scheidsrechter Jan Faessen. De Trots van het Noorden schrijft zich te ergeren aan ouders die zich ongevraagd bemoeien met scheidsrechters en trainers.

Maandagmiddag verschenen er beelden online van een wedstrijd van FC Groningen Onder 14 op bezoek bij Victoria. In de video was te zien hoe Robben een discussie voerde met scheidsrechter Faessen, waarna Genee zich ermee kwam bemoeien. Daar had de voormalig rechtsbuiten geen zin in, dus gaf hij de presentator een duw. “Jij moet je er niet mee bemoeien”, zei de Nederlandse voetballegende daarbij. Maandagavond werd het akkefietje besproken bij Vandaag Inside, waar Genee aangaf dat Robben de hele eerste helft heeft gescholden op de scheidsrechter. Dit heeft scheidsrechter Faessen inmiddels ontkend.

Dinsdagavond besloot FC Groningen om een statement uit te brengen over de situatie. “FC Groningen voelt de behoefte te reageren op de aantijgingen aan het adres van onze collega Arjen Robben door Wilfred Genee”, begint de nummer negen van de Eredivisie op X. “De club ontkent dat Arjen de scheidsrechter tijdens of rondom de wedstrijd onheus heeft bejegend. Wat wij zien en weten, is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer/coach.”

Groningen haalt aan dat Robben in de rust in gesprek ging met Faessen, waarna Genee zich ‘onuitgenodigd’ met het gesprek kwam bemoeien. Daarbij benadrukt de club dat de mediapersoonlijkheid als ouder aanwezig was bij het duel en dat hij tijdens de warming-up ook ongevraagd het veld had betreden. “Als voetbalverenigingen erkennen wij samen met de KNVB dat bemoeienis van ouders rondom het voetbalveld een terugkerend probleem vormt dat wij ongewenst vinden”, wijst Groningen met een beschuldigende vinger naar Genee.

"Aangezien het hier een persoonlijk gesprek betreft tussen trainer en scheidsrechter, vinden wij als club dat ouders zich hiermee niet horen te bemoeien”, aldus de Eredivisieclub. “En omdat Arjen in onze ogen niets onbehoorlijks doet, beschouwen wij deze kwestie als afgedaan.” Groningen sluit het statement af door te melden dat Robben ‘geen behoefte heeft’ om nog verdere aandacht aan het akkefietje te schenken.