Hans Kraay junior heeft met de nodige verbazing gekeken naar het interview van na zijn debuut in het shirt van Ajax. Kraay is namelijk een stuk kritischer over zijn optreden.

Paes debuteerde zaterdagavond onverwachts in shirt van Ajax. De doelman was reservekeeper, maar moest door een ernstige knieblessure van Vítězslav Jaroš zijn opwachting in de basis maken. Hij was tevreden over zijn debuut: "Ik denk dat het keepend goed was. Ik ben wel gepokt en gemazeld door de reizen die ik heb gemaakt en heb behoorlijk wat ervaring", zei hij onder meer.

Die uitspraak deed de wenkbrauwen van Kraay fronsen, zo schrijft hij woensdagochtend in zijn column voor Voetbal International: "Hij onderscheidde zich een aantal keer met wat goede reflexen op de lijn, maar na afloop hoorde ik hem zeggen: 'Ik ben natuurlijk gepokt en gemazeld.'

Paes zorgde voor onrust

"Nou, toen dacht ik wel even: gepokt en gemazeld ben je als je níet iedere bal in de voeten van je verdedigers speelt die in de dekking staan en ze daarmee in de problemen brengt", vervolgt Kraay. "Gepokt en gemazeld ben je niet als je anderhalf uur lang Josip Sutalo vlekken in zijn nek bezorgt."

Kraay doelt daarmee op het voetballende vermogen van Paes. Hoewel de doelman een aantal belangrijke reddingen had in de lastige thuiswedstrijd tegen NEC, viel ook zijn zwakte aan de bal duidelijk op. Dat gaf Paes overigens zelf ook toe: "Aan de bal had ik wat schoonheidsfoutjes."