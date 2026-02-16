Anderlecht heeft Marc Overmars (52) gepolst voor de functie van technisch directeur, zo meldt Het Laatste Nieuws. Mocht Overmars daadwerkelijk de overstap maken naar de Belgische recordkampioen, dan zou dat een hereniging betekenen met Alfred Schreuder.

Schreuder is momenteel de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van de club te worden. De oud-trainer van Ajax lijkt op korte termijn los te komen bij de Saudische club Al Diraiyah. Anderlecht zit op dit moment zowel zonder hoofdtrainer als zonder technisch directeur.

Voor die laatste functie is Overmars in beeld. De voormalig beleidsbepaler van Ajax is sinds 2022 verantwoordelijk voor het technische beleid bij Royal Antwerp, waar hij een doorlopend contract heeft tot de zomer van 2027. Toch lijkt Anderlecht een poging te wagen om hem los te weken bij de rivaal.

In de podcast van Het Laatste Nieuws wordt enthousiast gereageerd op een mogelijke samenwerking tussen Overmars en Schreuder. “Overmars en Schreuder, die match zie ik wel”, zegt presentator Yancko Beeckman. “Ze hebben in het verleden al samengewerkt bij Ajax.”