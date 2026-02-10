Live voetbal

Toby Alderweireld noemt Mark van Bommel de beste trainer die hij ooit gehad heeft

Alderweireld
Foto: © Ziggo Sport
10 februari 2026, 09:29

Toby Alderweireld werd in zijn spelersloopbaan getraind door een keur aan grote namen, maar Mark van Bommel was de allerbeste. Dat zegt de Belgische oud-verdediger in het Ziggo Sport-programma Rondo.

Als verdediger speelde Alderweireld voor Ajax, Atlético Madrid, Southampton, Tottenham Hotspur en sloot hij zijn loopbaan in eigen land af bij Royal Antwerp FC. Het lijstje trainers waaronder hij werkte bevat onder meer Diego Simeone (bij Atlético), José Mourinho en Mauricio Pochettino (bij Tottenham), Marco van Basten en Frank de Boer (bij Ajax) en Ronald Koeman (bij Ajax).

Desondanks wijst Alderweireld gedecideerd naar Van Bommel als 'beste trainer die ik ooit heb gehad'. "Het klikte vanaf seconde één. We hebben denk samen ook wel iets heel moois neergezet. Het was een fantastische tijd", zegt de verdediger. Daarmee doelt hij op het debuutjaar van Van Bommel bij Antwerp, waarin The Great Old zowel de beker als de landstitel - voor het eerst in 66 jaar tijd - wist te winnen. Alderweireld maakte in het beslissende duel in de titelstrijd, uit bij Genk, in de vierde minuut van de blessuretijd met een geweldig afstandsschot de 2-2 die uiteindelijk beslissend bleek.

"Na de geboorte van mijn kinderen is dat mijn hoogtepunt. Beter dan dat gaat het niet worden", zegt Alderweireld tweeënhalf jaar na dato. "Je moet begrijpen: de week daarvoor zouden we kampioen worden en speelden we thuis, maar werden we uiteindelijk geen kampioen. We dachten dat de kans verkeken was en hadden een dramatische week achter de rug. Hoe we ons weer klaar hebben gemaakt voor deze wedstrijd en dat ik dan in de laatste minuut die trap mocht doen, dat was als in een film."

Toby Alderweireld

Toby Alderweireld
Leeftijd: 36 jaar (2 mrt. 1989)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Antwerp
28
3
2023/2024
Antwerp
39
3
2022/2023
Antwerp
36
7
2021/2022
Al Duhail
20
0

