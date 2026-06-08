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‘Feyenoord gaat vol voor topscorer Ligue 2’

8 juni 2026, 21:00
Tawfik Bentayeb van Troyes
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord zet vol in op de komst van Tawfik Bentayeb, zo weet transferexpert Sacha Tavolieri. De Marokkaanse spits van Troyes werd afgelopen seizoen met achttien treffers topscorer van Ligue 2, het tweede niveau van Frankrijk.

Feyenoord wil zich deze zomer verzekeren van de komst van een nieuwe spits. Volgens Tavolieri is Bentayeb daarvoor in beeld. De 24-jarige linkspoot, die ook als rechtsbuiten en aanvallende middenvelder uit de voeten kan, kwam afgelopen seizoen uit voor Troyes, dat hem huurde van het Marokkaanse Union Touarga.

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Met Troyes eindigde Bentayeb op de eerste plaats in Ligue 2, waarmee promotie naar het hoogste niveau werd afgedwongen. Ook op persoonlijk vlak was het een goed seizoen voor de spits. In 28 competitieduels was hij namelijk goed voor achttien doelpunten. Daarmee eindigde hij bovenaan de topscorerslijst van Ligue 2. Verder was hij in drie wedstrijden in de Franse beker ook tweemaal trefzeker.

Volgens Tavolieri is Feyenoord nu aan het versnellen voor Bentayeb. De Rotterdammers hebben afgelopen week al gesproken met de Marokkaan en zijn entourage. De transferexpert weet dat er ‘in de komende uren’ opnieuw gesprekken plaatsvinden tussen Feyenoord en de spits. De nummer twee van Nederland zou hem tot ‘prioriteit’ hebben bestempeld.

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