Feyenoord zet definitief streep door rentree Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst keert definitief niet terug in een bestuurlijke of technische functie bij Feyenoord, dat meldt het AD. De voormalig hoofdtrainer werd de afgelopen weken genoemd als mogelijke rechterhand van de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux, maar die optie is inmiddels nagenoeg van tafel. De nieuwe directie in De Kuip heeft andere plannen en kiest voor een nieuwe koers.

Na het ontslag van Robin van Persie en de komst van de nieuwe clubleiding werd er in Rotterdam-Zuid gezocht naar een nieuwe organisatiestructuur. Daarbij viel ook de naam van Van Bronckhorst, die als ervaren voetbalman een rol naast Rigaux zou kunnen vervullen. Commissaris Toon van Bodegom heeft nog persoonlijk gesproken met het kamp van het clubicoon, maar verder contact bleef na een eerste gesprek uit. Daarmee lijkt de komst van de voormalig trainer, die onlangs vertrok als assistent bij Liverpool na het ontslag van Arne Slot, definitief van de baan.

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Binnen de Rotterdamse club ligt de macht inmiddels nadrukkelijk bij de nieuwe directie. Waar Dennis te Kloese voorheen een dubbelrol vertolkte, is de leiding nu weer gesplitst. Rigaux is sinds begin deze maand officieel in dienst als technisch directeur, terwijl Robert Eenhoorn per 1 juli het stokje overneemt als algemeen directeur. Van Bodegom zou zich ervan bewust zijn dat Eenhoorn en Rigaux voortaan de koers bepalen binnen de club. Daardoor lijkt er geen ruimte meer te zijn voor een aanvullende prominente voetbalfunctie voor Van Bronckhorst.

Dat de nieuwe beleidsbepalers een harde lijn trekken, bleek al in de eerste week van Rigaux. De kersverse technisch directeur voerde afgelopen vrijdag samen met aankomend algemeen directeur Eenhoorn het gesprek waarin Van Persie te horen kreeg dat zijn dienstverband als hoofdtrainer werd beëindigd. Deze beslissing volgde op een uitgebreide evaluatie op basis van resultaten, onderliggende data en gedragsanalyses, waarbij Feyenoord onder meer gebruikmaakte van het Insights Discovery-model.

De rigoureuze keuzes van de nieuwe clubleiding lijken intern echter op draagvlak te kunnen rekenen. Uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad blijkt dat de werkwijze van de technisch directeur gewaardeerd wordt. In de reconstructie wordt beschreven dat Rigaux intern wordt geroemd om zijn zeer gestructureerde aanpak, zo klinkt het over de interne gang van zaken. Daarnaast wordt de beleidsbepaler geprezen om zijn heldere en zakelijke kijk op zaken".