De FIFA heeft de wedstrijdshirts van Haïti enkele uren voor de start van het WK verboden, meldt de NOS. Volgens de wereldvoetbalbond is er namelijk een ‘politiek statement’ te zien op de verschillende tenues, wat niet toegestaan is.

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat donderdagavond van start. Om 21.00 uur wordt er in Mexico-Stad afgetrapt voor de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Enkele uren voor de start van het toernooi heeft de FIFA nog voor flinke druk gezorgd bij een van de deelnemers: de wereldvoetbalbond besloot namelijk om de wedstrijdshirts van Haïti af te keuren.

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Het Caribische eiland kwalificeerde zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor het WK, nadat het eerder in 1974 deelnam. Bij de terugkeer op het hoogste podium besloot de bond van Haïti flink uit te pakken met drie verschillende wedstrijdtenues: een blauw thuisshirt, een wit uitshirt en een rood derde tenue. Alledrie de shirts zijn echter verboden door de FIFA vanwege een ‘politieke statement’.

Op de shirts wilde Haïti de onafhankelijkheidsstrijd van het land in 1802 afbeelden. Onderaan het shirt is daarom een groep mensen met een Poolse vlag te zien. Het was namelijk een Poolse brigade die hielp in de opstand tegen Frankrijk. Inmiddels heeft Haïti de shirts aangepast naar een ontwerp waar de afbeelding niet op staat.