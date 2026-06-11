Live voetbal

FIFA verbiedt wedstrijdshirt WK-deelnemer, enkele uren voor openingswedstrijd

11 juni 2026, 10:17   Bijgewerkt: 10:27
Wilson Isidor van Haïti
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De FIFA heeft de wedstrijdshirts van Haïti enkele uren voor de start van het WK verboden, meldt de NOS. Volgens de wereldvoetbalbond is er namelijk een ‘politiek statement’ te zien op de verschillende tenues, wat niet toegestaan is.

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat donderdagavond van start. Om 21.00 uur wordt er in Mexico-Stad afgetrapt voor de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Enkele uren voor de start van het toernooi heeft de FIFA nog voor flinke druk gezorgd bij een van de deelnemers: de wereldvoetbalbond besloot namelijk om de wedstrijdshirts van Haïti af te keuren.

Artikel gaat verder onder video

Het Caribische eiland kwalificeerde zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor het WK, nadat het eerder in 1974 deelnam. Bij de terugkeer op het hoogste podium besloot de bond van Haïti flink uit te pakken met drie verschillende wedstrijdtenues: een blauw thuisshirt, een wit uitshirt en een rood derde tenue. Alledrie de shirts zijn echter verboden door de FIFA vanwege een ‘politieke statement’.

Op de shirts wilde Haïti de onafhankelijkheidsstrijd van het land in 1802 afbeelden. Onderaan het shirt is daarom een groep mensen met een Poolse vlag te zien. Het was namelijk een Poolse brigade die hielp in de opstand tegen Frankrijk. Inmiddels heeft Haïti de shirts aangepast naar een ontwerp waar de afbeelding niet op staat.

➡️ Meer nieuws over het WK

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Guus Til, Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Luciano Valente en Quinten Timber bij Oranje

Razendsnel duidelijkheid over schorsing Guus Til

  • ma 8 juni, 23:46
  • 8 jun. 23:46
  • 3
Jürgen Locadia bij Curaçao

Jürgen Locadia en Curaçao krijgen eindelijk duidelijkheid over schorsing

  • za 6 juni, 09:17
  • 6 jun. 09:17
  • 1
NRG Stadium in Houston

NRG Stadium: Oranje speelt in het stadion waar YouTube werd geboren

  • do 4 juni, 07:25
  • 4 jun. 07:25
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Schotland
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws