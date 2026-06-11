Iran heeft gedreigd met stakingen tijdens wedstrijden op het aankomende WK. De Aziaten zijn van plan om wedstrijden stil te leggen als er in het stadion wordt geprotesteerd tegen het huidige regime in het land.

Door de Perzische diaspora wonen er wereldwijd veel mensen met roots in Iran. Deze diaspora ontstond na de Islamitische Revolutie eind jaren zeventig van de vorige eeuw, waarna het land werd omgevormd tot een Islamitische republiek. Velen die het hier niet mee eens waren, besloten Iran te ontvluchten, waarna zij de hele wereld over trokken. Ook nu hebben zij nog kritiek op het Islamitische regime in het land.

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“We hebben de FIFA al laten weten dat de verantwoordelijken van het team de wedstrijden zullen staken zodra we politieke leuzen in de stadions horen”, zo heeft de Iraanse minister van Sport Ahmed Donjamali laten weten tegenover Varzesh3. Ook oude Perzische vlaggen in het stadion zouden er volgens de sportzender voor zorgen dat het team het veld zou gaan verlaten. Deze vlag wordt namelijk gezien als een afwijzing van het huidige regime.

De deelname van Iran aan het WK heeft de afgelopen maanden voor veel consternatie gezorgd door de oorlog met de Verenigde Staten, een van de gastlanden op het toernooi. De spelers kregen weliswaar allemaal een visum om het toernooi te kunnen spelen, maar een deel van de staf mag de VS niet in. Daarnaast is het voor de Iraanse ploeg ook niet toegestaan om te overnachten in het land, waardoor het na wedstrijden direct moet terugkeren naar Mexico, waar de ploeg tijdens het toernooi is gevestigd.