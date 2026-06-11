Deze vijf WK-talenten kunnen in 2026 uitgroeien tot wereldsterren

Het WK 2026 gaat vanavond van start en de aandacht gaat vanzelf uit naar wereldsterren als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en Lamine Yamal. Maar welke spelers die minder bekend zijn bij het grote publiek kunnen zich deze zomer onderscheiden? FCUpdate zet vijf grote talenten op een rij die je in de gaten moet houden.

Iedere WK-editie levert een nieuwe naam op die zich in één klap tussen de grote jongens speelt. In Qatar was Enzo Fernández zo’n speler, in Rusland brak Kylian Mbappé definitief door en in Brazilië stal James Rodríguez de show. Op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat opnieuw een lichting klaar om het wereldpodium te grijpen.

Vijf toptalenten op het WK 2026

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Het optimisme groeit bij Ivoorkust en dat komt mede door Yan Diomande. De negentienjarige vleugelaanvaller van RB Leipzig beleefde een stormachtige opmars na zijn overstap van Leganés. In zijn eerste Bundesliga-seizoen was hij direct goed voor twaalf goals en acht assists, maar vooral zijn dribbelkunsten maakten indruk: niemand in Duitsland voltooide meer succesvolle dribbels.

Ivoorkust hoopt dat Diomande deze zomer het gezicht wordt van een historische WK-campagne. Het land overleefde nog nooit de groepsfase op een wereldkampioenschap, maar met Diomande en Amad Diallo beschikt de ploeg over lef en individuele klasse voorin. Leuk detail: Diomande verhuisde als jongen naar Florida en keert op dit WK dus terug naar Noord-Amerika, waar zijn internationale doorbraak vorm kreeg.

Ook Johan Manzambi kan uitgroeien tot een van de smaakmakers. De twintigjarige middenvelder van SC Freiburg is de jongste speler in de Zwitserse selectie, maar speelt al met opvallend veel volwassenheid. Hij kan als box-to-boxmiddenvelder uit de voeten, maar werd ook gebruikt als nummer zes, nummer tien en zelfs vanaf de flank.

Manzambi was belangrijk in de Europese campagne van Freiburg en zorgt met zijn loopvermogen voor dreiging in de laatste fase van het veld. Met zeven goals en negen assists liet hij zien dat hij meer is dan een dienende middenvelder. Zwitserland heeft vaker jonge spelers gelanceerd op eindtoernooien; ditmaal kan Manzambi die rol opeisen naast routinier Granit Xhaka.

Bij Argentinië is Nico Paz een naam die steeds nadrukkelijker klinkt. De 21-jarige linkspoot, opgeleid bij Real Madrid, maakte grote indruk bij Como onder Cesc Fàbregas. Paz voelt zich thuis tussen de linies, kan als klassieke nummer tien spelen, maar ook vanaf rechts of als valse spits opereren. Met zijn goals, assists en dribbels heeft hij zich in de kijker gespeeld bij het Argentijnse elftal.

Voor Argentinië voelt dit WK ook als een symbolisch moment. Lionel Messi begint aan wat vermoedelijk zijn laatste wereldkampioenschap wordt, terwijl spelers als Paz klaarstaan om de toekomst vorm te geven. Verwacht niet dat hij direct het elftal draagt, maar als impactspeler kan hij precies het type zijn dat een wedstrijd openbreekt.

Ayyoub Bouaddi is een ander profiel, maar minstens zo interessant. De achttienjarige middenvelder van Lille koos voor Marokko, nadat hij eerder jeugdinterlands speelde voor Frankrijk. Bouaddi is geen speler van spectaculaire statistieken, maar van controle, pressieresistentie en spelintelligentie. Tegen Real Madrid liet hij in de Champions League al zien dat hij zich staande kan houden tussen absolute topmiddenvelders.

Marokko krijgt met Bouaddi een middenvelder die vooruit denkt, druk kan ontwijken en zijn ploeg aan het voetballen krijgt. Zijn intelligentie is niet alleen zichtbaar op het veld: naast zijn voetbalcarrière volgt hij een studie wiskunde. Het past bij zijn reputatie als speler die situaties sneller leest dan de meeste leeftijdsgenoten.

Tot slot is Luka Vuskovic een naam die liefhebbers van een goede defensie moeten noteren. De negentienjarige Kroaat is eigendom van Tottenham Hotspur en maakte op huurbasis bij Hamburger SV grote indruk. Hij werd opgenomen in het Bundesliga-elftal van het seizoen en viel niet alleen op door zijn verdedigende kwaliteiten, maar ook door zijn scorend vermogen bij standaardsituaties.

Met zes competitiegoals was Vuskovic ongekend productief voor een centrale verdediger. Kroatië ziet in hem een steunpilaar voor de komende tien tot vijftien jaar. Op dit WK kan hij alvast laten zien waarom Tottenham hem na de zomer met hoge verwachtingen terughaalt.