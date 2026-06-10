Tijjani Reijnders deelt vlak voor WK geweldig nieuws

en zijn vrouw Marina Reijnders zijn in verwachting van hun tweede kind, zo maakt het stel bekend via Instagram. De middenvelder verblijft momenteel in de Verenigde Staten, waar hij zich met Oranje klaarmaakt voor het WK.

Reijnders en zijn vrouw Marina kondigden het nieuws aan door middel van een video op social media. In het filmpje maakt het paar een strandwandeling samen met hun tweejarige zoon Xavién. Daarin wordt de focus gelegd op de buik van Marina. “Twee keer zoveel liefde, dubbel zoveel plezier. Ons gezin groeit”, staat in het bijschrift. Reijnders en Marina trouwden in 2022 en kregen in 2024 hun eerste zoon.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl het nieuws bekend wordt gemaakt, verblijft Reijnders met Oranje in de Verenigde Staten. De middenvelder is namelijk onderdeel van de selectie van Ronald Koeman, die zich op dit moment voorbereidt op het WK in Canada, Mexico en de VS. Normaal gesproken geldt Reijnders als belangrijke schakel op het middenveld van Oranje.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.