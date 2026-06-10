Arts geeft tips: zo kun je nachtwedstrijden op het WK het best volgen

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten staat op het punt van beginnen. Door het tijdsverschil zullen veel wedstrijden op het toernooi in de Nederlandse nacht worden gespeeld. Chronobioloog Roelof Hut geeft in gesprek met De Telegraaf tips hoe voetbalfans op een gezonde manier toch zo veel mogelijk van het toernooi kunnen zien.

Als je een wedstrijd midden in de nacht wil zien, heeft het geen zin om deze gemiste slaap vooraf in te halen, zo laat Hut weten. De arts, die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorziet ook het Nederlands elftal van advies. “Het beste is om te accepteren dat je die nacht minder slaapt en het daarna compenseert door uit te slapen of eerder naar bed te gaan”, legt hij uit. Eerder naar bed gaan levert volgens Hut ‘geen extra effectieve slaap op’. “Het echte herstel komt pas nadat je een tekort hebt opgebouwd.”

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Om ervoor te zorgen dat de biologische klok niet te veel wordt aangetast bij het kijken van een nachtelijke wedstrijd, heeft Hut enkele tips. “Licht is het belangrijkst. De biologische klok wordt vooral gestuurd door licht, dus vermijd midden in de nacht fel verlichte ruimtes”, begint de arts. “Houd het eten daarnaast bescheiden: ga niet uitgebreid snacken en neem geen zware maaltijd.” Ook te enthousiast meeleven met een wedstrijd is niet goed voor de slaap. “Sommige mensen leven zo mee dat hun stresshormonen omhoogschieten. Dat helpt niet mee als je daarna gaat slapen.”

De mensen die meerdere nachtelijke wedstrijden willen kijken, zullen volgens de arts een keuze moeten maken. “Of je kijkt af en toe een wedstrijd in de nacht en accepteert het slaaptekort, of je draait je ritme echt om en leeft tijdelijk alsof je nachtdiensten hebt.” Continu wisselen tussen overdag en ‘s nachts slapen is volgens Hut ‘de slechtste optie’. “Als je het hele WK 2026 volgt en de mogelijkheid hebt, verschuif je ritme dan één keer en houd dat vast. Aan het eind van het toernooi schuif je het weer terug.”

Het kijken van veel nachtwedstrijden heeft volgens de chronobioloog ook invloed op de gezondheid. “Wie veel nachtwedstrijden kijkt, kan tijdelijk wat minder weerbaar zijn, zowel mentaal als fysiek”, geeft hij aan. “Maar zo’n toernooi veroorzaakt meestal alleen een tijdelijke verstoring van het ritme”, neemt Hut de zorgen weg. “Het lichaam herstelt zich doorgaans binnen enkele dagen. Ga na het WK weer terug naar je normale slaaptijden en pak wat extra rust. Dan ben je waarschijnlijk snel weer de oude.”