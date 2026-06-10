Voetballiefhebbers in Nederlanders hebben opvallend veel vertrouwen in het Nederlands elftal op het WK. Uit een analyse van ruim 30.000 ingevulde WK-pools bij Intikkertje blijkt dat slechts twee landen vaker worden ingevuld als wereldkampioen dan Nederland.

Hoewel de bookmakers Oranje op de achtste plek indelen, staat de ploeg van Ronald Koeman in de WK-pools op de derde plaats op de lijst van WK-winnaar. Ook in de groepsfase is het vertrouwen groot: 77 procent voorspelt winst in de openingswedstrijd tegen Japan, 85 procent tegen Zweden en 97 procent tegen Tunesië.

Frankrijk favoriet, Oranje populair

Frankrijk is bij de deelnemers de meest ingevulde wereldkampioen: 34,1 procent van de deelnemers verwacht een eindzege voor les Bleus, Daarna volgt Spanje met 30,8 procent. Bij bookmakers staan die twee landen juist andersom. Nederland wordt door 11,7 procent gezien als de toekomstige wereldkampioen.

Vooral de plek van Nederland valt op: Oranje staat bij de deelnemers op plek 3, maar bij bookmakers pas op plek 8. Chauvinisme en hoop spelen dus duidelijk mee bij het invullen van de WK-pool. Niet alleen Nederland wijkt af van de favorietenlijst. Engeland staat daarop op plek 3, terwijl WK-pooldeelnemers Engeland pas op plek 7 zetten als wereldkampioen.

De meeste deelnemers zien Oranje echter stranden in de kwartfinale. Dat is met 39,1% de meest gekozen eindbestemming. De groep doorkomen zal volgens 98,6 procent van de deelnemers lukken.

Er zitten duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen in de data. Mannen kiezen vaker voor Frankrijk als wereldkampioen. Vrouwen kiezen relatief vaker voor Nederland, Brazilië en Argentinië.

Vrouwen geloven opvallend vaak in Curaçao

De eerste WK-deelname van Curaçao kan volgens veel deelnemers een groot succes worden. Van de vrouwen verwacht zelfs 40,7 procent dat het team van Dick Advocaat de poulefase overleeft. Bij mannen ligt dat percentage een stuk lager: 19,3 procent.

Over de Intikkertje WK-poule

De WK-pool van Intikkertje is gratis in te vullen. Deelnemers voorspellen de wedstrijden van het WK en beantwoorden extra vragen, zoals wie wereldkampioen wordt en hoe ver Nederland komt. Er zijn prijzen te winnen ter waarde van €4.000.

Voor deelnemers die niet veel verstand van voetbal hebben, is er ook een voorspelhulp. Daarmee krijgen ze per wedstrijd hulp bij het invullen van hun voorspellingen. Deelnemers kunnen daarnaast een eigen pool aanmaken voor vrienden, familie of collega’s.