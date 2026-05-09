Live voetbal 10

Minstens 12 Oranje-spelers spelen eerste WK-duel met uniek shirt

9 mei 2026, 13:59   Bijgewerkt: 14:08
Het Nederlands elftal voorafgaand aan het duel met Litouwen op 17 november 2025
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De FIFA introduceert komende zomer een speciale badge voor spelers die hun eerste minuten maken op een WK. Voetballers die debuteren op het mondiale toernooi zullen eenmalig aantreden met een uniek kenmerk op hun shirt.

De wereldvoetbalbond heeft hiervoor een samenwerking gesloten met Fanatics, waarbij de gedragen badges worden verwerkt in exclusieve verzamelkaarten. Hoewel de FIFA in het verleden vaker unieke mouwbadges introduceerde, is het voor het eerst dat een individuele mijlpaal op deze manier zichtbaar wordt gemaakt op het wedstrijdshirt.

De zogeheten ‘Debut Patch’ mag uitsluitend gedragen worden tijdens de allereerste WK-wedstrijd van de desbetreffende speler.

Veel spelers van Nederlands elftal met unieke badge

Artikel gaat verder onder video

Het zou dus zomaar kunnen dat we tijdens Nederland – Japan, de eerste groepswedstrijd van Oranje op het aankomende WK, veel spelers met een Debut Patch zien. Op basis van de huidige interlandselectie kunnen veel Nederlanders gaan debuteren op een wereldkampioenschap.

Onder meer Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow, Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Tijjani Reijnders, Kees Smit, Quinten Timber, Brian Brobbey en Donyell Malen speelden nog nooit een duel op een WK. Mocht Ronald Koeman nog meer 'WK-nieuwelingen' aan zijn selectie toevoegen, spelen zij ook met de badge.

Datzelfde geldt voor wereldspelers als Lamine Yamal en Erling Haaland.

➡️ Meer over Oranje

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nederlands elftal Oranje Hartman

'Oranje-spelers stappen op Koeman af en willen dat Wijnaldum en De Roon meegaan naar WK'

  • di 5 mei, 07:25
  • 5 mei 07:25
  • 6
Jurrien Timber bij Arsenal

Jurriën Timber incasseert enorme domper: komt het WK in gevaar?

  • Gisteren, 17:16
  • Gisteren, 17:16
  • 2
Ronald Koeman en Valentijn Driessen

Valentijn Driessen noemt 4 mogelijke opvolgers Ronald Koeman

  • Gisteren, 16:51
  • Gisteren, 16:51
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws