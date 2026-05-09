De FIFA introduceert komende zomer een speciale badge voor spelers die hun eerste minuten maken op een WK. Voetballers die debuteren op het mondiale toernooi zullen eenmalig aantreden met een uniek kenmerk op hun shirt.

De wereldvoetbalbond heeft hiervoor een samenwerking gesloten met Fanatics, waarbij de gedragen badges worden verwerkt in exclusieve verzamelkaarten. Hoewel de FIFA in het verleden vaker unieke mouwbadges introduceerde, is het voor het eerst dat een individuele mijlpaal op deze manier zichtbaar wordt gemaakt op het wedstrijdshirt.

De zogeheten ‘Debut Patch’ mag uitsluitend gedragen worden tijdens de allereerste WK-wedstrijd van de desbetreffende speler.

Veel spelers van Nederlands elftal met unieke badge

Het zou dus zomaar kunnen dat we tijdens Nederland – Japan, de eerste groepswedstrijd van Oranje op het aankomende WK, veel spelers met een Debut Patch zien. Op basis van de huidige interlandselectie kunnen veel Nederlanders gaan debuteren op een wereldkampioenschap.

Onder meer Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow, Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Tijjani Reijnders, Kees Smit, Quinten Timber, Brian Brobbey en Donyell Malen speelden nog nooit een duel op een WK. Mocht Ronald Koeman nog meer 'WK-nieuwelingen' aan zijn selectie toevoegen, spelen zij ook met de badge.

Datzelfde geldt voor wereldspelers als Lamine Yamal en Erling Haaland.