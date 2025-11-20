Manchester United heeft contact opgenomen met over een transfer naar Engeland, zo meldt CaughtOffside. De huidige nummer zeven van de Premier League hoopt Liverpool af te troeven voor de parel van AZ. Naar verluidt verlangen de Alkmaarders een bedrag van ruim 28 miljoen euro voor Smit.

De toekomst van Smit houdt de gemoederen momenteel flink bezig in Nederland. Het negentienjarige toptalent van AZ werd de afgelopen weken al in verband gebracht met Newcastle United, Crystal Palace en Liverpool, waar Arne Slot gecharmeerd van hem is. Inmiddels kan ook Manchester United aan dat lijstje worden toegevoegd, meldt een bron aan CaughtOffside.

Bij AZ zou men de hoop op een langer verblijf van Smit hebben opgegeven en mag hij komende zomer voor het juiste bedrag vertrekken. De bron van CaughtOffside weet dat de Alkmaarders een bedrag van 25 miljoen pond (omgerekend 28,35 miljoen euro) verlangen voor de middenvelder. De verwachting is dat er in januari al een deal zal worden gesloten met een koper, waarna Smit in de zomer vertrekt uit Alkmaar.

Volgens CaughtOffside is Manchester United momenteel de meest serieuze gegadigde voor de diensten van Smit. Scoutingsdirecteur Christopher Vivell zou de afgelopen maanden al veel hebben gesproken over een mogelijke transfer van het toptalent. “Hij heeft nu ook contact opgenomen met de speler om met hem te spreken over de stap”, stelt de website. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat er nog geen sprake is van formele gesprekken met AZ.