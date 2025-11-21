Louis van Gaal kwam in 2015 persoonlijk in actie om naar Manchester United te halen. De Senegalese aanvaller, toen nog uitblinker bij Southampton, stond hoog op het verlanglijstje van de manager. Van Gaal kon Mané echter niet overtuigen en een jaar later koos hij voor Liverpool.

Terwijl United onder Van Gaal druk op zoek was naar aanvallende versterking en de strijd om Pedro verloor van Chelsea, ging de aandacht uit naar Mané. Dat had een topaankoop kunnen zijn, gezien zijn latere successen bij Liverpool. De aanvaller vertelt nu bij Rio Ferdinand Presents openlijk waarom hij United destijds afwees. Hij sprak destijds direct met Van Gaal, maar twijfelde of hij genoeg zou spelen.

“Ik was in gesprek met Van Gaal. Rooney zat daar, Di María zat daar, Depay zat daar. Toen ze mij niet kregen, kochten ze Martial”, legt Mané uit. In een videogesprek vertelt hij hoe Van Gaal hem probeerde te overtuigen: “Van Gaal belde me en zei: ‘Mané, hoe is het? Wat ben je aan het doen? Ik wil dat je naar Manchester United komt.’”

Dat gesprek maakte hem niet meteen zekerder van zijn zaak. Mané wilde simpelweg niet op de bank belanden. “Ik vroeg hem: ‘Je hebt Depay, je hebt Rooney, je hebt Di María, je hebt Van Persie… waar ga ik spelen?’ Ik wil spelen.” Van Gaal antwoordde volgens Mané dat hij zijn talent kende en hem kansen zou geven als hij indruk maakte op trainingen. “Maar ik was niet overtuigd door zijn uitleg. Ik was nog niet klaar, kan ik zeggen. Ik was jong en had iemand nodig die me meer begeleidde.”

“Bij Manchester United waren er gewoon te veel grote spelers", vat Mané simpelweg samen. Op dat moment voelde hij dat een stap te vroeg zou komen. Daarom bleef hij nog een jaar bij Southampton, waar hij constanter werd. Een gesprek bij Tottenham volgde ook nog, maar ook daar tekende hij niet.

Uiteindelijk koos Liverpool in 2016 wél voor Mané, voor circa 40 miljoen euro. Vier jaar later zou hij tweede worden in de strijd om de Ballon d’Or, nadat hij met the Reds zowel de Champions League als de Premier League had gewonnen. Mané is inmiddels 33 jaar en speelt voor Al-Nassr in Saudi-Arabië.

Van Gaal wilde nóg meer wereldsterren

Opvallend is dat Mané destijds niet de enige grote naam op de verlanglijst van Van Gaal was. De oud-bondscoach vertelde eerder dat hij bij United hoog inzette. Hij wilde onder meer Robert Lewandowski, Gonzalo Higuaín en zelfs een poging wagen voor Neymar. Rappe vleugelspelers waren essentieel in zijn visie. Daarom probeerde hij, naar eigen zeggen, ook Mahrez en Mané binnen te halen.

Daarnaast stonden Thomas Müller, N’Golo Kanté, Sergio Ramos, Mats Hummels en zelfs de multifunctionele James Milner op zijn lijstje. Toch kwam geen van die transfers tot stand. Van Gaal gaf later aan dat hij als manager niet bij de onderhandelingen werd betrokken, iets wat hem verbaasde toen spelers als Mahrez en Kanté later elders wél haalbaar bleken.