Supporters van Ajax tweeten over tijdens de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Napoli. De spits kwam in het seizoen 2022/23 niet uit de verf bij Ajax, maar staat nu in de spits bij de regerend kampioen van Italië.

Lucca werd destijds door Ajax gehuurd van Udinese. Afgelopen zomer maakte hij de definitieve overstap van Udinese naar Napoli voor een bedrag van circa 35 miljoen euro. Bij Ajax kwam hij in veertien officiële wedstrijden tot twee goals en werd hij ook regelmatig bij de beloftenploeg ingezet.

Spitsenprobleem bij Ajax

Inmiddels zit Ajax niet ruim in de spitsen. Door de blessures van Kasper Dolberg en Don-Angelo Konadu is Wout Weghorst de enige centrumspits. Op X schrijft een Ajax-fan: "Waarom hebben wij die Lucca eigenlijk weg gedaan? Lekker zo’n balvast spitsje hoor." Iemand anders stelt: "Lucca niet de meest elegante maar blijkt toch een zeer functionele spits. Kan koppen, kaatsen, heeft duelkracht. Blijft zonde dat we hem zo makkelijk hebben laten gaan."

Op de website van Ajax Showtime stelt een fan: “Lucca was nu onze beste spits geweest. Hij had (achteraf) ook best wel wat meer kansen mogen krijgen. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik het toen ook niet helemaal in hem zag. Die heeft zich ondertussen ook goed ontwikkeld! Dus ik had hem ook graag bij ons gezien i.p.v. Weghorst. Maar het is natuurlijk wel zo dat Lucca al een tijdje weg was toen Weghorst aangetrokken was.”

Iemad anders reageert: “Lucca hadden ze toch nooit weg moeten doen, net als Mikautadze bijvoorbeeld.” Toch is niet iedere supporter overtuigd. “Ik meende dat Lorenzo Lucca bijgeleerd had”, zo schrijft een Ajax-fan op X.

Rode kaart Lucca

Lucca ontving een kwartier voor tijd nog wel een rode kaart. De Italiaan was in het zestienmetergebied verwikkeld in een duel om de bal met Armando Obispo. De voormalig spits van Ajax ging naar de grond en wees herhaaldelijk naar zijn eigen hoofd. Scheidsrechter Daniel Siebert leek dat gebaar te interpreteren als een belediging.

