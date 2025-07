Ajax-flop van seizoen 2022/23 maakt droomtransfer van 35 miljoen

heeft zijn droomtransfer naar Napoli te pakken. De 24-jarige aanvaller maakt de overstap van Udinese, zo melden beide clubs vrijdag. Napoli huurt Lucca komend seizoen en neemt de spits volgend jaar definitief over van Udinese. Met de transfer is zo’n 35 miljoen euro gemoeid.

Voor Lucca is zijn transfer naar Napoli de beloning voor een fraaie ontwikkeling. De boomlange spits kwam de afgelopen twee seizoenen in dienst van Udinese tot 23 doelpunten en 6 assists in 75 officiële wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Bij Napoli treft hij met Romelu Lukaku en Victor Osimhen twee andere topspitsen. Osimhen gaat echter vrijwel zeker vertrekken bij de regerend landskampioen van Italië: de Nigeriaan staat volgens Turkse media op het punt om zich voor 75 miljoen euro definitief bij Galatasaray te voegen.

Lucca is in Nederland bekend van zijn periode bij Ajax, in het seizoen 2022/2023 op huurbasis. In Amsterdam liet hij echter geen beste indruk achter en kwam hij in 16 officiële duels tot slechts twee doelpunten en één assist.

