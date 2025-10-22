Live voetbal

John Heitinga spreekt Youri Baas aan: 'Goed opletten wat ik nu zeg'

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Dominic Mostert
22 oktober 2025, 07:25

John Heitinga ziet Youri Baas grote stappen zetten in zijn ontwikkeling. Dinsdagavond zat Baas naast Heitinga tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Chelsea.

De trainer was lovend over de ontwikkeling van Baas, met wie hij al een lange geschiedenis heeft. “Ja, ik ken Youri al lang, ik ken hem al vanuit de jeugd. We hebben veel gesprekken gehad, vanuit de jeugd en nu nog steeds. Het is een hele intelligente speler. Luister goed hè Youri, nu je naast me zit. Het is een jongen met een drive die het spelletje goed herkent.”

Volgens de coach ligt de volgende stap in zijn ontwikkeling op het vlak van leiderschap en coaching. “Dat zijn ook dingen waar we het dagelijks met elkaar over hebben. Het is ook een bepaalde manier van druk zetten herkennen, of juist de spelers voor je goed neerzetten. Ik zeg elke keer al tegen hem – dat is niet van mij, dat heb ik ook van een andere trainer gehoord – hoe beter je de spelers om je heen wegzet, hoe makkelijker je het zelf hebt als verdediger.”

“Voor Youri zijn dat allemaal belangrijke dingen, ook in wedstrijden zoals deze", doelt Heitinga op de krachtmeting in Londen. "Dus blijf communiceren met je middenvelders, je backs, je centrale verdedigers en je keeper achter je. Dat is zó belangrijk. Hij is echt in ontwikkeling. Ik ben natuurlijk eventjes weggeweest, hij is verhuurd geweest, maar een groot compliment voor hoe hij zich de afgelopen seizoenen heeft ontwikkeld – zeker ook op de linkercentrale positie.”

