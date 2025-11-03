Wolverhampton Wanderers heeft zondag het ontslag van trainer Vítor Pereira bekendgemaakt. De Engelsen denken volgens Alex Crook van TalkSPORT aan de terugkeer van Gary O'Neil. Opmerkelijk is dat O'Neil in december nog werd ontslagen door Wolves.

Pereira had het sinds december vorig jaar voor het zeggen bij Wolverhampton, maar de Portugees kreeg de boel niet bepaald op de rit. Na tien wedstrijden staan de Wolves met slechts twee punten op de laatste plaats in de Premier League. De clubleiding besloot daarom in te grijpen en Pereira de laan uit te sturen.

O'Neil mogelijk terug bij Wolves

Artikel gaat verder onder video

Volgens Crook heeft de hekkensluiter van Engeland ook al een opvolger op het oog: O'Neil. Mocht de club ervoor kiezen om de Engelsman aan te stellen, zou dat een opmerkelijke keuze zijn. O'Neil was namelijk tussen augustus 2023 en december 2024 ook al trainer van Wolverhampton, maar werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten.

Wolves onderaan Premier League

Toch lijkt het erop dat O'Neil wel een goede indruk heeft gemaakt op de clubleiding van Wolves, aangezien hij nu dus in beeld is om terug te keren. Crook meldt daarnaast dat ook Rob Edwards van Middlesbrough op het lijstje staat. Hij was in het verleden actief als assistent-trainer van Wolverhampton.